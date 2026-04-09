Ayuntamiento licitará este año nuevo contrato de gestión de escuelas infantiles, con actualización de tablas salariales

Archivo - Las trabajadoras de las 68 escuelas infantiles de gestión indirecta de Madrid están en huelga, apoyadas por las familias, reclamando mejoras salariales en el convenio colectivo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid licitará a lo largo de este 2026 el nuevo contrato de gestión de escuelas infantiles, que incorporará una actualización de las tablas salariales, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Sanz ha hecho el anuncio después de los dos días de huelga y manifestación por las condiciones económicas del personal de las escuelas infantiles, no solo las municipales. Preguntada por esas condiciones, la portavoz ha contestado que lo que hace el Consistorio es "cumplir con el convenio, como no puede ser de otra manera, que además es el que han firmado los sindicatos".

"El convenio vigente establece unas condiciones salariales que son de obligado cumplimiento a partir de 2028. Nosotros vamos a licitar este mismo año un nuevo contrato de gestión de las escuelas infantiles con la consiguiente actualización de esas tablas salariales cumpliendo así con los plazos establecidos", ha avanzado, después de afirmar que en el Ayuntamiento está haciendo todo lo que está en su mano para "tener la mejor red de escuelas infantiles".

Tras mostrar su respeto por el derecho a huelga, la también vicealcaldesa ha recordado que la actuación del Ayuntamiento ha pasado por fijar servicios mínimos con los que "garantizar la atención a los alumnos".

La portavoz ha cifrado el seguimiento de la huelga en las escuelas infantiles municipales el primer día en el 28%, algo menor que en el caso de la región, y el segundo de un 23,5%.

Inma Sanz ha puesto en valor la red municipal, "especialmente bien valorada, tanto por las familias como por la propia comunidad educativa", con "un modelo de calidad en el que destaca la pareja educativa, que permite una atención más personalizada a los menores", con unos ratios que aportan "un plus de calidad".