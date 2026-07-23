El Ayuntamiento de Madrid aprueba su Oferta de Empleo Público general de 2026 con 1.583 plazas

Archivo - Fachada de la sede del Ayuntamiento en Cibeles, a 15 de septiembre de 2023, en Madrid (España). El Palacio de Cibeles, antiguo Palacio de Telecomunicaciones y actual sede del Ayuntamiento de Madrid, cuenta con un gran espacio cultural y varias s - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado su Oferta de Empleo Público (OPE) general de 2026 con 1.583 plazas, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Con la luz verde de esta oferta y la aprobada la semana pasada, específica para los servicios de seguridad y emergencias, se alcanza un total de 2.557 plazas, lo que supone "la mayor convocatoria de empleo público de toda la serie histórica".

La OPE hoy aprobada se ha negociado en la Mesa General y ha salido adelante con el apoyo de sindicatos como UGT y CC.OO. En total incluye 1.077 plazas en el turno libre y se refuerzan categorías transversales para mejorar las capacidades administrativas del Ayuntamiento.

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