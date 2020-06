El Ayuntamiento de Madrid baraja que los madrileños acudan a las piscinas "por turnos"

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid se encuentra estudiando la apertura de piscinas en la capital, algo que ocurrirá en todo a caso a partir de julio, y entre las diversas opciones está la de acudir a las mismas por turnos.

Así lo ha indicado este martes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tras su visita a la biblioteca Eugenio Trías, en El Retiro, donde ha recordado que la capital "todavía se rige por mando único" y hay "instrucciones para que zonas infantiles y canchas deportivas aún no están disponibles". "Parece no muy lógico con reuniones de 15 personas que no se puedan usar", ha deslizado.

Sobre las piscinas ha puesto en valor que el gobierno municipal "quiere apurar la prudencia y hasta julio no se tomará decisión definitiva". Ahora se están "estudiando protocolos" y analizado el establecimiento de métodos "para que los madrileños la puedan usar, por turnos, uso o no de vestuarios, cafeterías".

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que las zonas infantiles de los parques se abrirán "próximamente" en la capital tras ser clausuradas para evitar la propagación de contagios por coronavirus.