Ayuntamiento de Madrid, Museo ICO, Servimedia y Fundación GMP, entre los galardonados de los X Premios Plena Inclusión

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Plena Inclusión Madrid ha entregado este lunes en la capital sus X Premios, donde han galardonado al Ayuntamiento de Madrid, al Museo ICO, Servimedia y la presidenta de la Fundación GMP por su compromiso con la inclusión.

Así, bajo el lema '10 años premiando la Inclusión', al Auditorio Meeting Place han sido el escenario de una gala en la que han participado, entre otros, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; y el presidente de Plena Inclusión Madrid, Tomás A. Sancho.

Sancho ha destacado que durante diez años han galardonado a "personas, entidades y empresas" que les acompañan en su "misión" de "favorecer que las personas con discapacidad y sus familias tengan proyectos de vida digna, que su inclusión social sea cada vez mayor" y que cuenten "con las mismas oportunidades que el resto". Quieren poner en valor "que hay mucha gente generosa y buena que piensa y ayuda a los demás".

"Hoy en día en Plena Inclusión trabajamos con ilusión y esperanza por seguir avanzando para que todo y todos vayamos a mejor, sin acritud, sin malos rollos, poniendo en valor tanta gente buena que nos acompaña en este viaje, que es complicado, difícil, y que tiene luces y sombras", ha subrayado.

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD "EN EL CENTRO"

El Ayuntamiento de Madrid ha sido premiado por demostrar "su apoyo al colectivo de la discapacidad intelectual en aspectos fundamentales como el impulso a la vida independiente, el acceso al empleo y el compromiso con la accesibilidad cognitiva". El alcalde ha hecho hincapié en que "no hay ilusión más alta en el ejercicio de las funciones públicas" que trabajar en la búsqueda de "una sociedad en condiciones de igualdad", un planteamiento que el Gobierno municipal se puso "como uno de los ejes de la política esencial" y en la que a lo largo de estos años han ido "avanzando".

Por su parte, el Museo ICO ha recibido el reconocimiento de Plena Inclusión por ser "un espacio pionero en adaptar su programación a todos los públicos en diferentes canales, soportes y formatos". La técnico del Área de Arte, Alicia Gómez, ha destacado que buscan "ofrecer una experiencia transformadora" que acerque la arquitectura "a todos" y ha considerado que este premio es "motivo de impulso para seguir avanzando y aprendiendo".

Servimedia ha sido premiada por ofrecer información en torno a las necesidades, demandas y reivindicaciones de las personas con discapacidad con el fin de conseguir cambios en la opinión pública. Su director, José Manuel González Huesa, ha indicado que este es un homenaje a las 40 personas que trabajan en la agencia de noticias y ha indicado que les da ánimos para "seguir confiando" en aquello que se hace.

Por último, se ha galardonado a la Fundación GMP por sus 15 años apoyando proyectos y propuestas y poniendo a las personas en el centro de sus propuestas. "Este premio no solo me llena de orgullo sino que me motiva a seguir trabajando con más fuerza y dedicación en nuestra causa común. Esta distinción es un reconocimiento a todos los que formamos parte de la Fundación", ha subrayado su presidenta, Gloria Alemán.

Además, en la cita se ha tenido una mención especial para la figura de Elías Lafuente, fundador e impulsor de Danza Down fallecido a comienzos de 2024. José Díaz Lafuente, sobrino de Elías, ha recibido el premio y ha agradecido un galardón que "visibiliza el esfuerzo" que hizo su tío por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en las artes escénicas.

SE HAN DADO "PASOS DE GIGANTE"

Ayuso, encargada de clausurar el acto, ha hecho hincapié en que estos premios sirven para celebrar "que haya tantas personas que con su trabajo hacen de este un mundo mejor" y ha mostrado su reconocimiento a Plena Inclusión por apoyar "decididamente a tantos" y facilitarles la vida.

La dirigente regional ha subrayado que trabajan para que los madrileños "accedan cada vez a mejores servicios públicos y lleven efectivamente una vida plena". "Llevamos años dando pasos de gigante en este sentido", ha señalado, para renglón seguido poner en valor que fue la Asamblea de Madrid quien se puso a la cabeza del impulso al voto de las personas con discapacidad a través de una iniciativa parlamentaria.

Además, ha anunciado que la semana que viene aprobarán en el Consejo de Gobierno una ley autonómica para asegurarse que no haya "un solo término, si es que queda alguno, peyorativo sobre la discapacidad en toda la normativa de la Comunidad de Madrid".