Ayuntamiento de Madrid no dará moratoria a la prohibición de circular por ZBE y dice que los datos de AEA no son reales

Sanz recuerda el calendario fijado y que se han destinado más de 100 millones en ayudas para cambio de vehículos



MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid no dará una moratoria a la prohibición de acceder y circular por las vías públicas urbanas del ámbito territorial de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), tal y como le pidió ayer Automovilistas Europeos Asociados (AEA), a quienes acusó da proporcionar unos datos sobre número de vehículos sin etiquetas "que no son reales".

Así lo ha indicado esta mañana la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, quien ha recordado que Madrid 360 y esa ordenanza y toda la Estrategia se aprobó en el año 2019. "Llevamos desde entonces explicando las distintas medidas que iban a ir entrando en marcha".

Sanz ha recordado que "el Ayuntamiento de Madrid ha invertido más de 100 millones de euros en ayudas para cambio de vehículos de todo tipo, particulares muchos de ellos". "Y todo esto tenía un calendario que estaba perfectamente explicitado y que era conocido desde el inicio porque así está recogido en esa normativa y en esa estrategia Madrid 360", ha señalado.

La también delegada de Seguridad y Emergencias ha indicado que esa estrategia es la ha permitido a la capital durante los últimos años cumplir con el límite de emisiones contaminantes fijado por la Unión Europea "y con la calidad del aire que Madrid nunca había tenido".

"Desde luego, desde que se aprobó esa normativa, habíamos incumplido sistemáticamente y solo en los últimos años se ha podido cumplir con esos niveles de calidad del aire exigidos por Europa, precisamente en base a las medidas que se han ido adoptando en esa Estrategia Madrid 360", ha insistido.

Además, Sanz ha asegurado que los datos que están manejando Automovilistas Europeos Asociados "no son correctos y, por lo tanto, son muchos menos los vehículos que se ven afectados".

Según cifras de la asociación, la medida restrictiva del Ayuntamiento afecta a uno de cada tres madrileños (1.189.607 frente a 3.460.491) y a dos de cada tres vehículos que componen el parque automóvil madrileño, cuyo valor económico es superior a los 5.200 millones de euros, que "tendrían que asumir los ciudadanos sin contraprestación ni justiprecio alguno".

Probablemente el error provenga, ha continuado la edil, de una fuente de datos abiertos donde todavía la Dirección General de Tráfico (DGT) no ha volcado como coches con etiqueta, algunos que sí la tienen y, por lo tanto, todos esos vehículos que supuestamente figuran sin etiqueta son muchísimos menos". Las cifras que maneja el Área de Medio Ambiente "son infinitamente inferiores a esa cifra".

"LA NORMATIVA ES CLARA"

La vicealcaldesa ha apuntado también que hay amplios periodo de aviso de esas nuevas normativas. "No entendemos que sea factible una moratoria. Ya se intentó hacer al inicio del anterior mandato con respecto a la zona del distrito Centro, y no fue posible en los tribunales. Por lo tanto, entendemos que una moratoria no es viable y, a partir de ahí, yo creo que la normativa es clara, es conocida desde hace ya muchos años y vamos a seguir invirtiendo en poder facilitar a todas las personas que puedan necesitar de ayudas para la renovación del parque automovilístico de Madrid", ha dicho.

De hecho, Sanz ha detallado que son en torno a 3.000 las sanciones diarias o las multas por acceso sin permiso de esos vehículos sin etiqueta. "Entendemos que, a lo largo del año que viene, con un amplio periodo de aviso como se va a hacer, pues también se van a reducir muchas sanciones", ha concluido.