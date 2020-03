El Ayuntamiento de Madrid "no irá por libre" y actuará de manera coordinada frente a la "irresponsabilidad" de Trabajo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que todas las medidas a adoptar por la incidencias del coronavirus deben hacerse con "sensatez", "coordinación" y "sin generar alarma social" para recalcar que el Consistorio de la capital "no va a ir por libre".

Al respecto, ha incidido que ha habido "ejemplos desafortunados" en el Gobierno central que solo infunden "intranquilidad" por la "descoordinación" entre el Ministerio de Trabajo y el de Sanidad.

"No podemos actuar en solitario de manera irresponsable como creo que se ha hecho entre el Ministerio de Trabajo y Sanidad", ha apuntado el regidor tras visitar la basílica de Jesús de Medinaceli y en alusión a la decisión del departamento dirigido por Yolanda Díaz de publicar el miércoles una guía para empresas y trabajadores con recomendaciones para actuar ante posibles casos de coronavirus en el entorno laboral.

En este sentido, Almeida ha dicho que las administraciones tienen que "dar ejemplo" de "coherencia" y "sensatez" para "no actuar por libre" sino en "beneficio de los ciudadanos".

El regidor de la capital ha señalado que la situación del coronavirus "preocupa obviamente" pero se hay que mandar un "mensaje de tranquilidad" y en la medida de lo posible, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, hacer "vida normal" porque hay unos servicios sanitarios "excelentes" y con una profesionalidad "extraordinaria".

"Estamos en buenas manos", ha subrayado Almeida para enfatizar que esta situación no es motivo para no poder "cumplir las tradiciones" como adorar al Cristo de Medinaceli con la medida preventiva de no realizar el besapiés.

También ha dicho, a preguntas de los medios, que el Consistorio tiene unos estándares de higiene y desinfección "muy altos" en la EMT y que estarán dispuestos a adoptar más si así lo indican las autoridades sanitarias.

No obstante, ha reiterado que las administraciones deben actuar de manera coordinada en caso de tener que adoptarse "medidas especiales o más rigurosas" porque son "conscientes" de la "alarma social" que se puede generar, por lo que el Ayuntamiento "no debe contribuir a aumentarla".

Por tanto, el consistorio madrileño actuará con las medidas "imprescindibles siempre en coordinación" con la administración sanitaria de cara a evitar caer en "alarmismo injustificado".

Tras manifestar sus condolencias y lamentar el fallecimiento de dos personas por coronavirus en la Comunidad de Madrid, Almeida no quiere caer en hipótesis que puedan "confundir" a los ciudadanos porque ahora lo importante es "lanzar menajes claros e inequívocos". En este sentido, preguntado sobre si peligran actos de la Semana Santa, ha dicho que no hay ninguna decisión al respecto y ha vuelto a reseñar que el Cristo de Medinaceli no se ha suspendido sino que solo se ha tomado una medida de precaución.