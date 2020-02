Ayuntamiento de Madrid "perseguirá" el realquiler de plazas en parking públicos con un plan en dos fases

Publicado 03/02/2020 12:28:53 CET

El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha un plan de inspección de usos irregulares de plazas de aparcamientos de residentes para poner fin a las prácticas ilegales en los Aparcamientos Públicos de Madrid (PAR) como el realquiler de plazas, una "ilegalidad" que se va a "perseguir" a través de dos fases.

Así lo han manifestado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, tras acudir a la presentación del Gastrofestival. Almeida ha apuntado que quieren "acabar con el fraude que se está produciendo a determinados residentes y las plazas de parking que subarrendan y por tanto incumplen la normativa".

"Queremos no ir directamente a una vía judicial, sino en un primer término que se cese en las actividades ilegales y que se reestablezca. Les vamos a requerir para que dejen de hacerlo", ha apostillado.

Actualmente existen 271 aparcamientos públicos de residentes, con 94.220 titulares de con derecho a uso de plaza. De los 271, existen 236 que cuentan con 10.588 demandantes en lista de espera a los que la Corporación quiere dar la oportunidad de optar a una plaza con el precio público.

La Administración ha recibido denuncias vecinales alertando sobre el realquiler de estas plazas, un uso fraudulento de las PAR, pero ante la falta de pruebas no se ha podido iniciar ninguna actuación contra los infractores. Por esta razón, en las próximas semanas comenzarán las inspecciones de los funcionarios del área de Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante en los aparcamientos municipales.

En una primera fase, ya se han iniciado reuniones con las empresas concesionarias y comunidades de usuarios de plazas de residentes con la finalidad de que tomen conciencia de que tienen la obligación de denunciar dichas prácticas. Se les ha solicitado su implicación para solucionar el problema.

Se les ha pedido una relación de las matrículas autorizadas para poder comprobar si se trata de los titulares y si cumplen los requisitos establecidos. Pero además, se ha recomendado a los concesionarios que actualicen sus sistemas informáticos instalando lectores de matrículas en los accesos al parking.

El primer paso de este plan de inspección va a ser depurar las listas de espera de los aparcamientos públicos para conocer la demanda real. Se ha comprobado que este listado no varía desde hace una década en muchos parkings, una prueba de que aquellos beneficiarios que ya no están interesados en hacer uso de sus plazas no lo comunican al Ayuntamiento y las realquilan.

SEGUNDA FASE

Tal y como ha avanzado 'ABC', en los próximos días se colocarán carteles informativos avisando a los usuarios de las inspecciones y de las consecuencias jurídicas de los incumplimientos. Se realizarán visitas a los aparcamientos y se levantarán actas de inspección.

Además, en los casos en que los titulares incumplan sus obligaciones, se iniciarán los correspondientes expedientes administrativos que culminarán con la extinción del derecho de uso de las plazas sin derecho a la cantidad aportada para los titulares, y para los arrendatarios irregulares, expedientes sancionadores de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley 32/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, una cuantía que puede elevarse hasta los 100.000 euros.

Antes de proceder a estas medidas, el Ayuntamiento realizará un requerimiento a los infractores. En caso de no corregirse la práctica, se llevarán a cabo las consecuencias jurídicas. Tras estos primeros pasos se va a proceder a realizar las inspecciones in situ y se va a comenzar por los aparcamientos con mayor lista de espera: Chamberí (529 personas) y Arquitecto Ribera (Barceló) 646 personas.

Por otro lado, se va a verificar si algunas de las matrículas de los cesionarios autorizados que aparcan en Centro no sólo realizan un uso irregular de las plazas PAR sino que además no son multados por acceder a dicha zona restringida.

Villacís ha apuntado que "como es algo ilegal lógicamente hay que perseguirlo", pues además "hay mucha gente que está esperando para utilizar esa plaza y lo que no pueden hacer propietarios es subarrendarlo".

"Históricamente ha sido muy tratado incluso en plenos de distrito; ha habido muchas quejas porque "es una situación totalmente injusta y que se hace al margen de la ley". "Como Consistorio no lo podemos permitir", ha concluido.