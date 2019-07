Ayuntamiento no tiene “absolutas garantías” de que el sistema de multas de Madrid Central “esté a prueba de errores”

Publicado 12/07/2019 12:54:46 CET

Villacís dice que quien habla de reversión hace "politiquilla de pacotilla" y que son los mismos que quisieron "crear un foco de atracción de coches a Madrid Central"

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha manifestado que no tienen "absolutas garantías" de que el sistema de multas de Madrid Central "esté a prueba de errores" y replica que quien habla de reversión de la zona de bajas emisiones hacen "politiquilla de pacotilla", acusándoles de intentar "crear un foco de atracción de coches a Madrid Central".

A pocas horas de que el Gobierno municipal presente alegaciones contra la suspensión cautelar de la moratoria de multas, la edil ha insistido en la defensa de esta medida porque es un plazo que emplearán en "hablar y escuchar a todas las partes" dado que el proyecto alternativo a Madrid Central quieren que sea "de consenso y con vocación de permanencia".

Tras reunirse con el Foro de Empresas, Villacís ha recordado que han recibido una carta del comisario europeo "criticando las mediciones de 2018, el ultimo año de gobierno de Manuela Carmena", donde "se afea que las medidas contra la contaminación que se han aplicado en Madrid han sido un fracaso según demuestran los niveles de medición de 2018".

"Esta carta no denuncia a Madrid Central porque no tiene nada que ver con Madrid Central. Critica el fracaso de las medidas antipolución del gobierno de Manuela Carmena. Tenemos que ser algo más ambiciosos, no todo es Madrid Central porque la mayor parte de los madrileños viven fuera (del perímetro) y por él sólo circula el 1,5 por ciento del tráfico", ha declarado la vicealcaldesa.

Begoña Villacís ha instado a poner en marcha medidas "más ambiciosas", en las que ya trabajan, como aparcamientos disuasorios y el centenar de puntos de recarga en un modelo de gestión del tráfico de fuera a dentro en el que se necesita ponerse de acuerdo con la Comunidad y con todos los municipios limítrofes.

"EN NINGÚN MOMENTO SE HA HABLADO DE REVERSIÓN"

"En ningún momento se ha hablado de revertir Madrid Central. En el pacto con el PP no aparece la palabra reversión. Los que utilizan la palabra reversión son los que están haciendo politiquilla de pacotilla con temas tan importantes como la salud de los madrileños. Son los que hablan de reversión los que están creando un foco de atracción de coches a Madrid Central aunque afortunadamente no se han salido con la suya", ha lanzado la concejala de Cs.

Sobre la fiabilidad del sistema, Villacís ha destacado que no está terminado de auditar y ha recordado que "lo último que tuvo que hacer el gobierno de Manuela Carmena fue anular 6.000 multas porque fallaba".

"No tenemos absolutas garantías de que el sistema esté a prueba de errores. Estamos invirtiendo mucho tiempo en asegurarnos de que así sea", ha declarado. "Vamos a hacer que las multas tengan todos los criterios de legalidad, esperamos no tener que anular ninguna porque sería una chapuza", ha señalado.

A eso ha añadido que los anteriores gobernantes presuntamente dieron "una instrucción verbal de que no se pusiesen multas hasta después de las elecciones". "No había intención real de multar antes de las elecciones por el gobierno de Manuela Carmena", ha concluido Villacís.