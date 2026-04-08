El Ayuntamiento prepara el bicentenario de Goya mientras Almeida anima a descubrir su obra en la Academia de San Fernando - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado que el Ayuntamiento trabaja ya en el bicentenario de la muerte de Francisco de Goya (1828-2028) y lo hace en contacto con el Gobierno de Aragón, para pasar a animar a la ciudadanía a conocer parte de su obra, expuesta en la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando.

Es, en palabras del alcalde, "la segunda mejor colección de Goya que hay en el mundo detrás de la del Museo del Prado". Almeida lo ha destacado así tras participar en la presentación de un proyecto cultural en forma de libro 'Goya a la luz del norte', una publicación impulsada por el Museo de Arte de Santander y el Museo de Bellas Artes de Asturias que aborda la relación de Francisco de Goya con Cantabria y Asturias.

Almeida ha destacado que Madrid "apoya la cultura, en este caso la que viene de una ciudad maravillosa como es Santander, de con una identidad cultural inigualable, al mismo tiempo que realza la figura de Goya.

El alcalde ha señalado que ya se está en contacto con la ciudad de Zaragoza y con el Gobierno de Aragón de cara al bicentenario de su vecino más ilustre, Francisco de Goya, quien "realizó gran parte de su trayectoria en Madrid", ha recordado.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha participado en la presentación del libro desde la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, una obra que es el resultado de casi siete años de trabajo científico, análisis, revisión de fuentes documentales y colaboración entre especialistas.

El resultado es un libro de cerca de 500 páginas y más de 300 imágenes que recoge investigaciones de "gran profundidad" sobre la relación de Goya con el norte de España, en particular con Cantabria y Asturias. La regidora ha puesto en valor la singularidad de este manual ya que "anualmente se publican cientos de trabajos sobre Goya y es muy difícil aportar algo original en relación a su intensa e inmensa obra".

'GOYA A LA LUZ DEL NORTE'

El volumen reúne investigaciones desarrolladas por especialistas de prestigio internacional, bajo la dirección científica de Salvador Carretero, Manuela Mena y Alfonso Palacio y con la participación de expertos como el responsable de las colecciones de Goya en el Museo del Prado, Gudrun Maurer.

La investigación ha documentado el hallazgo de una serie de los 'Caprichos' de Goya, perteneciente a la primera edición de 1799 que se conserva en la Biblioteca Menéndez Pelayo, un descubrimiento que añade un nuevo capítulo al estudio de la presencia de obras de Goya en las colecciones vinculadas a Santander.

Junto a estas aportaciones, el libro incluye estudios sobre retratos de personajes asturianos y cántabros realizados por Goya, así como una crono-biografía detallada del artista que contextualiza su trayectoria dentro de la historia del arte europeo.