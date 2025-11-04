El Ayuntamiento presentará un presupuesto "prudente" aunque marcado por "indefinición" del Estado en entregas a cuenta

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal capitaneado por José Luis Martínez-Almeida presentará este jueves un proyecto de presupuestos para 2026 "prudente" aunque condicionado por la "indefinición del Estado en las entregas a cuenta", que "ayudan poco, ya no con el dinero sino también con la información".

"Parece que nos van a obligar a amortizar una cifra muy importante de deuda sin permitirnos la utilización de nuestro propio superávit para inversiones o para otras cuestiones, con lo cual hemos tenido que hacer unos presupuestos en este sentido prudentes, que sean sensatos, como siempre hace nuestra delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, y con esa cierta indefinición por parte de las entregas a cuenta que podamos tener, pero lógicamente no podemos esperar", ha subrayado desde la Plaza de la Villa, donde ha entregado la Llave de Oro de Madrid al Sultán de Omán.

Sanz ha definido al Ayuntamiento de Madrid como "una Administración seria, rigurosa y, por lo tanto, previsible". "Presentamos presupuestos, los aprobamos, en fin, estas cosas que exige la Constitución que nosotros hacemos pero que otros no hacen", ha lanzado en una alusión directa al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La vicealcaldesa ha confirmado que Almeida no estará en la presentación del presupuesto al encontrarse de viaje oficial en Argentina, para adelantar que continuarán con la línea de trabajo de los últimos años. Sí ha adelantado que habrá "inversiones muy relevantes" y ha destacado el plan de fomento de la natalidad, con 17 millones de euros en ayudas distribuidos en varias anualidades.

Inma Sanz también ha cargado contra el delegado del Gobierno, Francisco Martín, "que el año pasado decía que se iba a eliminar la tasa de reposición con los nuevos presupuestos pero seis años después seguimos con tasa de reposición y sin Presupuestos" Generales del Estado.