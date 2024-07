Ayuntamiento reconoce que acuerdos con Instituto Europeo de Diseño "no van a tener una eficacia inmediata" en Matadero

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha reconocido que los acuerdos con el Instituto Europeo de Diseño "no van a tener una eficacia inmediata" en Matadero. "Vamos a seguir buscando alternativas", ha asegurado la directora de Patrimonio Cultural, Elena Hernando, en la comisión de Cultura, Turismo y Deporte.

"Deciden decirnos que si en 2027 no ha surgido otro proyecto se podría retomar quizás", ha rechazado el portavoz de Cultura de Más Madrid, Eduardo Rubiño, preguntándose si van a esperar "otros tres años más con la nave vacía", en este caso la 8.

Rubiño ha preguntado en la comisión del ramo por el estado de los planes municipales para las naves 8, 9 y 15 de Matadero. "A día de hoy no conocemos un plan o proyecto por parte de su director. Y no lo conocemos porque lo que sospechamos es que no existe", ha lanzado.

Más Madrid ve que todo lo que rodea a Matadero se tiñe a "golpe de arbitrariedad e improvisación". "Llega de golpe un inversor con un proyecto que supuestamente va a hacer y finalmente les deja tirados. Y así es cómo van quedándose abandonados equipamientos culturales esenciales en la ciudad de Madrid", ha descrito Rubiño.

El concejal ha dado la voz de alarman ante "miles de metros cuadrados vacíos", hasta el punto de que en la Nave 15 parece haber alcanzado "casi un estado de asilvestrado", mientras que las 8 y 9 siguen cerradas, a pesar de que fueron anunciadas como ampliación de Medialab.

"UNA MENTIRA"

"Fue una mentira para negar la realidad, que es que ustedes (al PP) querían ir asfixiando progresivamente Medialab", ha condenado Rubiño, que también se ha referido al aterrizaje en la 8 del Instituto Italiano de Diseño pero "finalmente desiste del ofrecimiento".

Rubiño ha acusado al Gobierno de nuevo de mentir. "Deciden entonces ustedes decirnos que si en 2027 no ha surgido otro proyecto se podría retomar quizás", ha declarado preguntándose si van a esperar "otros tres años más con la nave vacía".

En cuanto a la Nave 15, Más Madrid tiene información de que cuenta con dos millones de euros aprobados en fondos europeos desde 2021. Desde entonces están tratando de recabar información para conocer "qué ha ocurrido con esa concesión".

Desde el área que dirige Marta Rivera de la Cruz han contestado que en Matadero siguen "buscando oportunidades que contribuyan a mejorar la oferta cultural para consolidarlo como uno de los principales espacios culturales de Europa".

INSTITUTO EUROPEO DE DISEÑO

La responsable cultural ha confirmado que en la Nave 8 "los acuerdos iniciales que estaban adoptados, muy desarrollados y muy avanzados con el Instituto Europeo de Diseño no van a tener una eficacia inmediata".

"Eso no significa que vayamos a esperar a 2027 a que este Instituto se decida a hacer las inversiones a las que se había comprometido en la Nave. Vamos a seguir buscando alternativas", se ha comprometido.

Desde el Gobierno municipal han criticado a Más Madrid por considerar que "es privatizar el hecho de que infraestructuras culturales sean gestionadas por terceras instituciones, ya sean públicas o privadas".

El Ejecutivo local busca "fórmulas que permitan sin coste, o con un coste limitado para los ciudadanos, nuevas oportunidades que contribuyan a mejorar la oferta educativa y cultural de esta ciudad".

"Sabemos que no les gusta el modelo de colaboración público-privada pero tampoco hemos escuchado ninguna alternativa viable que contribuya a poner en valor el ecosistema de Matadero", echan en falta.

En Matadero se desarrollaron el año pasado 1.493 actividades, a las que asistieron 600.000 personas. Si se suman las personas que asistieron en aquellas naves en las que ya hay implantada colaboración público-privada se estaría hablando de una participación de "más de un 1,5 millones de personas".