El Ayuntamiento retirará o repintará las farolas "llenas de pegatinas" del día de las protestas de la Vuelta

Archivo - Varias personas se manifiestan a favor Palestina en Atocha, el día de la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La Vuelta Ciclista a España pone hoy en Madrid el punto y final a una 90 edición de - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El PSOE subraya que no hay "ningún daño, ni bancos, ni marquesinas, ni jardineras, ni farolas, ni contenedores, ni señales"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha detallado que se tendrá que "retirar o repintar, que no es gratis" las farolas "llenas de pegatinas y pintadas" en la tarde de "violencia" de la fallida final de etapa de la Vuelta Ciclista a España, un "bulo" en toda regla para el socialista Pedro Barrero.

En la comisión de Políticas de Vivienda, Obras y Equipamientos Públicos, el socialista ha preguntado por los daños registrados en el mobiliario, equipamientos y espacio público como consecuencia de las protestas propalestinas ocurridas durante la última etapa de la Vuelta Ciclista el pasado 14 de septiembre.

Las farolas son el único equipamiento que dependen de la cartera de García Romero que, si bien ha confirmado que "ninguna dejó de funcionar, sí es cierto que, como muchos otros elementos, quedaron llenas de pegatinas y pintadas que lógicamente habrá que retirar o repintar. Y eso no es gratis".

La delegada ha pasado a poner el foco no en el mobiliario urbano, sino en "los daños a las personas porque hubo 22 policías heridos y las familias aficionadas con menores se vieron en medio de una batalla campal cuando iban a un acontecimiento deportivo que siempre ha tenido lugar de manera segura".

"Fue un día de tristeza para Madrid porque dejó de primar el deporte y lo que triunfó fue la violencia", ha lamentado. "Basta ya de bulos", ha espetado el concejal del PSOE Pedro Barrero, que ha acusado al equipo de Gobierno de "difamar a quienes se manifiestan por la paz".

"CERO DAÑOS RECONOCIDOS"

"En la última etapa de la Vuelta miles de personas protestaron legítimamente para denunciar el genocidio en Gasza y el blanqueamiento de Israel a través del deporte abriendo un debate ciudadano imprescindible. ¿Y qué hicieron ustedes? Convertir esta movilización en su nueva coartada ideológica porque el PP volvió a la propaganda y a la criminalización", ha lanzado Barrero.

El socialista ha señalado al PP, que "habló de violencia, la compararon con la kale borroka, llegaron a decir que Madrid era el Sarajevo en guerra, llamaron 'gentuza', quisieron demonizar a quienes alzan la voz contra la masacre y el genocidio en Gaza".

"Pero las mentiras tienen las patas muy cortas. Este grupo municipal pidió la relación de daños y la respuesta oficial fue clara: desde el área de Vicealcaldía remitió el único informe de la Dirección General de Conservación de Vías Públicas, porque no hay inventario alguno remitido por otras áreas, y no hay "ningún daño, ni bancos, ni marquesinas, ni jardineras, ni farolas, ni contenedores, ni señales. Cero daños reconocido por este Ayuntamiento", ha espetado.

Barrero se ha dirigido a García Romero sostenido que no se trata de discutir sobre facturas de reparación sino sobre "el uso de la institución para fabricar un relato incendiario sin una sola prueba". "Pretendieron convertir bulos en noticia pero cuando llega la hora de acreditar lo que dicen, no hay nada", ha concluido. "Lo que es indecente es que usted no esté condenado a los 22 policías que han resultado heridos", ha replicado García Romero.