El Ayuntamiento valorará junto a sindicatos hacer controles aleatorios de alcohol y drogas a conductores de EMT

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, ha avanzado que desde el Ayuntamiento de Madrid van a valorar junto con los sindicatos si es posible hacer controles aleatorios de alcohol y drogas a conductores de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), después de que el pasado mes de mayo uno atropellara mortalmente a un hombre de 88 años en Carabanchel.

Estas declaraciones han tenido lugar después de que 'El Mundo' haya informado que el Juzgado de Instrucción de Plaza de Castilla ha reactivado la causa del atropello después de confirmar que el conductor de la EMT conducía bajo los efectos de cinco tipos de droga, cocaína, THC y otros tres compuestos. En este sentido, atestados ha concluido que, pese a que el peatón cruzó en rojo, el conductor debería haberlo visto y frenado antes.

Preguntado por los periodistas, durante la presentación del proyecto del Centro de Atención Integral de Cuidados Paliativos Pediátricos (CAPI)de la Fundación Porque Viven, Carabante ha recordado que en Metro y Renfe los trabajadores si se someten a controles aleatorios que el servicio de medicina hace a los conductores.

"En la Empresa Municipal no lo tenemos, pero se hace cada vez que se produce cualquier tipo de incidencia que no tiene por qué ver con la seguridad" ha incidido el edil.

En este caso concreto, Carabante ha incidido en que el trabajador fue suspendido "de carácter inmediato" y apartado del servicio, además de suspendido en "empleo y sueldo" y, por tanto, despedido de la Empresa Municipal de Transportes.

El titular de Movilidad ha mandado un mensaje de tranquilidad a los usuarios de la EMT, remarcando que es seguro moverse en el transporte municipal porque las incidencias "no suelen ser relevantes" y normalmente los conductores "no están conduciendo bajo los efectos del alcohol o cualquier otra sustancia".