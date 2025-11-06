Ayuso acusa a Más Madrid de "mentir con el cáncer" para "azuzar el miedo" y atacar la "mejor Sanidad Pública de España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el pleno de la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de al Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Más Madrid de "mentir con el cáncer" para "azuzar el miedo" y atacar a la "mejor Sanidad Pública de España".

Lo ha espetado en la sesión de control del Pleno de la Asamblea ante una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, centrada en los cribados de cáncer en la que ha afirmado que hay "miles de madrileños que esperan angustiados" para saber si están "enfermos de gravedad o no".

"Los enfermos que están en la lista de sospecha de malignidad no superan los 15 días y no puede usted ser tan mezquina de mentir de esa manera con los enfermos de cáncer en la Comunidad de Madrid", ha reprochado Díaz Ayuso a Bergerot.

Aún así, ha advertido a Más Madrid que "da igual lo que digan" porque "lo saben los pacientes de cáncer y lo saben los españoles de cualquier región" que llegan a la Comunidad para ser atendidos en la Sanidad Pública porque es "la mejor de España".

En este punto, ha reivindicado que desde que llegase a la Real Casa de Correos en 2019 el presupuesto anual de Sanidad ha crecido en 2.200 millones de euros y que en 2026 va a superar los 11.000 millones de euros, el "40% del Presupuesto de la Comunidad de Madrid".

Entre los hitos de la gestión de esta Consejería ha apuntado la primera residencia de ELA, los avances en la Ciudad de la Salud, el Hospital de Cuidados de la Sierra Norte, las reformas del Gregorio Marañón o el Clínico San Carlos así como el "incremento de los salarios de los profesionales con guardias, festivos y noches".

"La gente viene a la comunidad de una vez, por eso es la realidad, por eso viene gente de tanta España, por eso crecen las listas. Lo importante es cuánto tiempo se está en ellas. Y ustedes, donde gobiernan, empezando por Cataluña o por Aragón, mírense las datos y verán, especialmente, perdón, Asturias, bien, y ustedes miren cuántos madrileños van a esas comunidades autónomas a ser operados de algo y cuántos vienen de ahí a hacerlo aquí", ha planteado la mandataria autonómica.

CRÍTICAS AL NOVIO DE AYUSO Y QUIRÓN

En cambio, Bergerot ha cargado contra un sistema madrileño en el que "no hay citas", lo que significa para los pacientes de cáncer "espera, horas sin dormir y no saber si tienes" o no esta enfermedad.

"Significa retrasar tratamientos de vida o muerte por decisiones que toman ustedes en sus despachos. Ustedes son los responsables de esta situación", ha censurado al tiempo que ha afirmado que el Gobierno autonómico "duplica el Presupuesto de los hospitales de Quirón mientras no contratan radiólogos, enfermeras y tienen colapsados los centros de salud de medio Madrid".

Ha advertido de que el "legado" de Ayuso será "convertir el presupuesto sanitario en el botín para Quirón" mientras la gente a su alrededor se "forra a costa de la Sanidad de los madrileños".

En este punto le ha aconsejado a Ayuso que le diga a su novio, Alberto González Amador, que "no se escape". "Es un caradura que se ha hecho de oro gracias a la ayuda de los delitos. Y de tanto decir que se va a escapar, está pidiendo a gritos que le retiren el pasaporte", ha lanzado Bergerot, cuya formación pidió anoche a sus servicios jurídicos que estudiaran pedir al juez la retirada de este documento a González Amador tras su declaración en la causa ante el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.