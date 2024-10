Ayuso acusa al PSOE de "enfrentar a inquilinos con propietarios": "Si alguien tiene una vivienda es sospechoso"

Les ha exigido que se pongan "a gestionar" el problema de la Vivienda que "está en España entera"

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves al PSOE de "enfrentar a los inquilinos con los propietarios", de manera que "si en España y en Madrid alguien tiene una vivienda es sospechoso".

"Si es la ministra de Vivienda que tiene varias, a callar. Si es un señor de la ultraizquierda que tiene varias, a callar también. Pero si hay alguien en España que tiene una propiedad, es un sospechoso rico al que hay que perseguir e intervenirle el piso", ha lanzado durante la respuesta al portavoz socialista en la Asamblea, Juan Lobato, en la sesión de control del Pleno de la Asamblea.

Para Ayuso, aquel de "la clase media que se niegue a poner su vivienda en el alquiler que dicta el 'sanchismo', será envenenado y perseguido en las pancartas de los barrios". "Eso es lo que hacen ustedes, lo de siempre, lo de los ricos y los pobres, para justificar una nefasta política de vivienda", ha lanzado, para a continuación criticar que el Gobierno central "prometió 184.000 viviendas" y lleva en seis años "cero".

Además, ha sostenido que cuando es su Ejecutivo el que las va a inaugurar viviendas "las boicotean, las persiguen, las denigran". Así, ha sostenido que los socialistas no tienen "discurso" con este tema y les ha exigido que "hagan el favor de gestionar y poner a la altura" de este problema que "está en España entera".

La dirigente madrileña ha asegurado que los precios de la vivienda en Madrid si se compara "con otras grandes capitales europeas y mundiales" no tiene "ni mucho menos" los mismos precios. "Para que la gente pueda acceder a una vivienda en la condición que sea, lo primero que hace falta es un empleo de calidad que su Gobierno le niega a la inmensa mayoría de los jóvenes de los que usted me habla", ha trasladado a Lobato.

La presidenta madrileña también ha aprovechado su intervención para cargar contra la política de inmigración del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ayuso ha criticado que lleven "miles de inmigrantes a municipios como Alcalá para tenerlos en campamentos" mientras "los estigmatizan y los persiguen mediáticamente" cuando es la Comunidad la que quiere abrir un centro en Fuenlabrada. "¿Les van a dar un piso a cada uno? Luego no quieren la inmigración cerca", ha trasladado.

PSOE ACUSA A AYUSO DE "BOICOTEAR"

Por su parte, Lobato había afeado previamente a la presidenta que haya prometido "hacer 25.000 viviendas" y no haya "entregado ni 500 en cinco años, dejando especialmente a los jóvenes tirados", así como de "haber subido un 60% el precio de la vivienda pública".

"Somos la peor comunidad autónoma de toda España en la gestión del bono alquiler joven. Más de un año se tarda en pagar a los jóvenes que necesitan el dinero ya, señor Ayuso. Yo le acuso a usted de boicotear la Ley de Vivienda del Gobierno de España, impidiendo no ya a los ayuntamientos, impidiendo a las familias, especialmente a los jóvenes, que se puedan limitar temporalmente las subidas del precio del alquiler", sostuvo a continuación.

Según Lobato, la presidenta "se opone a todo, porque no tiene ningún interés en ayudar a los jóvenes y las familias". Así, reiteró sus propuestas de aplicar un descuento de 300 euros en los precios del alquiler, de aumentar 100 euros el bono alquiler joven del Gobierno y que aquello que "nace público que siga siendo público".

"A usted le interesan bastante más las sillas que las casas. La veo muy interesada últimamente en que a mí me muevan la silla. Y lo entiendo, lo entiendo, pero no se preocupe, que no pasa nada. Y la veo también muy interesada en la silla del señor Feijó. Usted verá", lanzó.