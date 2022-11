Ayuso acusa al PSOE de "sembrar el miedo" con la Sanidad y este le dice que "trague saliva y rectifique"

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al PSOE de "sembrar el miedo" con la situación sanitaria en la región y ha vaticinado una "debacle" para este partido en las próximas elecciones de mayo de 2023.

"Usted sabe que esto no va de Sanidad, va de otra cosa, de la debacle que va a sufrir su partido en las elecciones de mayo. Los ayuntamientos les van a abandonar como han hecho en Andalucía. Saben mejor que yo que el PSOE está hundido en la Comunidad de Madrid y cada vez que a la izquierda le va mal pretenden boicotear la sanidad y sembrar el miedo y el terror entre los ciudadanos", le ha espetado Ayuso durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves.

A su juicio, el PSOE ha convocado manifestaciones y cuando va el "médico ofendido" resulta que es la persona que pertenece "a su partido y lo mismo se ponen una camiseta que una bata". "La izquierda ha perdido el pulso de la calle como se ha demostrado en Andalucía (...) No les conviene que la sanidad pública madrileña y española funcione", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Juan Lobato, le ha recordado que hace semanas le pidió que "no desmantelara los centros de urgencia y que no los dejara sin médicos". "No lo ha hecho y esto es un desastre que va a batir todos los récords. Es muy difícil en tan poco tiempo hacer tanto daño a la sanidad pública", ha lamentado, al tiempo que le ha pedido que "trague saliva, pida disculpas y rectifique".