Ayuso acusa al "régimen de Sánchez" de intentar "como macarras" desprestigiarla con "completas ilegalidades"

Cree que Lobato desde el primer día tendría que haber dicho que se estaba cometiendo una "evidente ilegalidad"

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este lunes al "régimen de Sánchez" de intentar "como macarras" desprestigiarla con "completas ilegalidades".

Así se ha pronunciado la dirigente regional en una entrevista en la 'Cadena COPE', recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntada por la información del diario 'ABC' que recoge que fue supuestamente La Moncloa quien filtró el documento secreto de su pareja y trató de implicar al portavoz del PSOE, Juan Lobato.

"A mí me da igual lo que haga Lobato, allá él, pero que está en mitad de todo y que, siendo técnico de Hacienda, desde el primer día tendría que haber dicho "esto es una evidente ilegalidad y yo como profesional no me meto en eso...". Es más, la utilización de cualquier dato personal para hacer daño al adversario político es sucio e impropio de una democracia", ha apuntado.

En vez de denunciar lo que estaba sucediendo, Ayuso ha criticado que sacó "el papel" en la Asamblea y han estado intentando desprestigiarla "a través de estas completas ilegalidades que se van a llevar por delante a un fiscal general".

"Todos se han aprovechado de esto (...) Y, además de una manera, como macarras porque han salido ministros, han salido todo tipo de cargos y no han dudado en embarrar el nombre de un particular que no tiene ni foto en WhatsApp porque no tiene ni redes sociales, un particular que no tiene nada que ver con nada de la política de nadie, de nada, que no ha vivido de esto", ha defendido.

En este sentido, ha sostenido que es "la prensa del régimen" y "el régimen de Sánchez" quienes "han orquestado todo esto" aunque ahora se escuden en que primero fue publicado "por un medio de comunicación". "¿Y cómo le llegó al medio de comunicación? Han callado como puertas y están todos intentando salir corriendo de esta. Y es ahora cuando Lobato tiene las prisas por ir a un notario...", ha concluido.