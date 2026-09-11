Ayuso alegará ante JEC para que se tenga en cuenta residencia y no "arraigo" tras decisión del TS sobre 'ley de nietos'

1116252.1.260.149.20260911134356 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional presentará alegaciones ante la Junta Electoral Central (JEC) para exigir que el censo electoral en la región solo pueda ampliarse con votantes del exterior que acrediten documentalmente que su ultima residencia fue en Madrid y no se tengan en cuenta el concepto de "mayor arraigo".

Lo ha avanzado así en el Debate de Estado de la Región (DER) después de que el Tribunal Supremo resolviera suspender de manera cautelar el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y que consiguieron la nacionalidad a través de la 'ley de nietos', salvo que acrediten que familiares sufrieron exilio.

La Comunidad de Madrid quiere que la instrucción que la Junta Electoral mande a los consultados, tras la decisión del Supremo, recoja que el censo solo se puede ampliar acreditando residencia última en la región y rechazando el concepto de "mayor arraigo". El fin es evitar que el Gobierno central "manipule estas cifras aplicando esta normativa" constatada "esa ilegal alteración del censo electoral".

Desde el Gobierno autonómico han explicado que lo que quieran es que en la instrucción dirigida a las oficinas consulares se establezca que la determinación del municipio de inscripción de las personas que adquieran la nacionalidad española "debe hacerse teniendo en cuenta exclusivamente los criterios que prevé el Estatuto de Autonomía".

De esta forma, creen que no debe tenerse en cuenta otros criterios distintos como los establecidos por el Acuerdo de la Junta Electoral Central en relación con la 'llamada ley de nietos' con conceptos que ven "indeterminados" como los de "mayor arraigo".

El Gobierno regional conformó un grupo de trabajo para vigilar, analizar y preparar medidas legales y políticas ante la aplicación de la 'ley de nietos' con jurídicos, expertos en procesos electorales, en voto exterior, exdiplomáticos y expertos en análisis de datos, han informado.

Entre los temas que se están trabajando se encuentran posibles acciones judiciales, trabajo de supervisión y vigilancia en los expedientes que se van tramitando, generación de equipos de voluntarios en las zonas más sensibles donde el gobierno está acelerando procesos e incrementando personal (Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, EE.UU o Reino Unido), supervisión de los contratos de externalización como el que se ha realizado con Tragsatec para la gestión de expedientes de nacionalización, etc.