Ayuso alerta de la "estrategia de la carcoma" de Sánchez para mermar la democracia: "El socialismo es chavismo"

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este sábado contra la "estrategia de la carcoma" que practica el Gobierno de Pedro Sánchez para acabar "a pequeños sorbos, poco a poco" con "los soportes democráticos, los contrapesos, los contrapoderes, la justicia y la separación de poderes" y alertar de que el "socialismo es chavismo".

Durante su intervención en un acto del PP de Madrid en el Parque de Berlín para celebrar un año de gobierno en la Comunidad y en 114 municipios de la región, la jefa del Ejecutivo ha equiparado en reiteradas ocasiones el socialismo al chavismo para cargar contra la política de Pedro Sánchez con el independentismo catalán, arremeter contra el PSOE en Andalucía por los EREs y censurar el "blanqueo" al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"La Moncloa lo decide, lo manda todo, qué es verdad, qué es mentira, qué medio de comunicación puede existir y cuál no, qué juez puede juzgar y cuál no, qué delito se perdona o cuál no. Es chavismo", ha indicado Ayuso, para ironizar que se está a "un minutos de pedirle perdón a todos los que hundieron a Andalucía con la trama corrupta de los EREs", que ha definido como la "mayor trama de corrupción de la historia de España".

Durante su intervención, ha recalcado además la "caradura" que tiene el Ejecutivo central al "blanquear" al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con una foto "digna de corleones que se aplauden entre ellos, con una superioridad moral", para defender que todos los españoles son iguales ante la ley.

"¿Cómo puede decir el fiscal general, si he cometido delitos, ¿qué pasa? ¿Pero cómo puedes ir así por la vida? ¿Cómo podemos acostumbrarnos a que no se respeten unos mínimos en las reglas del juego y el poder judicial que nos hemos dado en este país, que es uno de los más garantes del mundo. ¿Qué le pasa a nuestros jueces y fiscales perseguidos? Si enjuicias a los míos, te perseguiré; como se te ocurra acercarte a mi familia, acabaré contigo", ha indicado.

En esta línea, la presidenta madrileña ha defendido la igualdad ante la ley de todos los españoles. "Usted y su familia también. Y su gobierno también", le ha esperado Ayuso, quien ha trasladado también esta situación a la Ley de Amnistía y los políticos del proceso independentista del 1-0.

PERDONAR AL INDEPENDENTISMO

"Esta semana tenemos a los jueces valientes haciendo su trabajo, aguantando como se les persigue y el descrédito a ellos y a sus entornos diciendo que todavía hay que seguir juzgando según qué delitos. Y le dice esta semana el gobierno, con toda la cara, que los gobiernos se tienen que atender a la voluntad de las leyes. Será la literalidad de las leyes. ¡Cómo que a la voluntad de las leyes! Ahí está la trampa en lo que llaman justicia popular, democracia popular. La justicia es justicia y se aplica de principio a fin para todos aquellos que han cometido delitos. Todos son todos", ha reiterado.

Así, se ha preguntado si "vamos a borrar 12 años de delitos a aquellos que han malversado, que han robado y que han faltado a la voluntad del pueblo de Cataluña" por conveniencia para mantenerse en La Moncloa. Al hilo, también ha censurado las embajadas del gobierno catalán "que odian a España, que odian al Rey" y que son pagadas con dinero de todos los españoles, "desde Murcia, desde Extremadura sin trenes y desde tantos puntos de España que están siendo olvidados".

"Nos piden, eso sí, que les pidamos perdón y que les demos más dinero y más dinero al negocio corrupto del independentismo. Se acabó el negocio corrupto del independentismo, cero euros, ya está bien", ha clamado la presidenta regional, que también ha aludido a la diferente vara de medir con los medios.

"Cuando un gobierno decide que es verdad y que no, cuando un gobierno decide qué es delito y qué no es delito según quien lo cometa y el juez que lo enjuicie, eso se llama chavismo. Por eso el sanchismo, insisto, es chavismo y vamos por el mismo camino. Lo llaman fascismo, pero si todo lo que hacen es violento y es contra la ley y contra la democracia la razón y la verdad, eso es lo más fascista que puede existir", ha zanjado.