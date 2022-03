Ayuso apremia al Gobierno central a especificar cuántos ucranianos llegan a la Comunidad para facilitar su ayuda

Lamenta que "no haya nadie al volante" en la Moncloa

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apremiado este jueves al Gobierno de España a que especifique cuántas personas ucranianas están llegando a la Comunidad de Madrid para que les puedan brindar ayuda, con dos hospitales ya puestos a su disposición y colegios y residencias abiertos.

"Ahora todo lo marca la guerra de Rusia contra Ucrania, un pueblo por el que sentimos una profunda admiración y queremos ayudar a todas las personas desplazadas. La libertad de Europa y su futuro se van a medir en esta tragedia", ha expuesto la presidenta durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves, a la pregunta de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, sobre política en general.

La presidenta ha incidido en que su Gobierno no creó ni la pandemia ni esta guerra, pero que están ofreciendo "todos los servicios públicos que tienen", poniendo en marcha instalaciones, hospitales, colegios y residencias abiertas.

No obstante, para ello, ha insistido en que necesitan conocer cuántas personas son las que están llegando desde Ucrania. "Como no hay nadie al volante en la Moncloa no sabemos cuántas personas han entrado en nuestro territorio y cuántas van a llegar para poder ayudar a las familias ucranianas desplazas. No va a ser posible hasta que el Gobierno no diga cuántas", ha sostenido.

Así, la presidenta ha insistido en que quieren lograr un apolítica de inserción y que estas personas lleguen a la Comunidad de Madrid, donde puedan recibir ayuda para "empezar una nueva vida", pero necesitan esa colaboración.

VOX PIDE A AYUSO QUE REDUZCA DIPUTADOS Y "LOS EUROS DEDICADOS AL FEMINISMO"

Para la portavoz de Vox, hoy Europa se debate "entre el sacrificio y la sumisión" y cree que en España están en el "peor momento posible" con "una tarifa de la luz desbocada, el gas por las nubes y la cesta de la compra que las familias no se pueden permitir".

"Hay que tomar las riendas, inyectar liquidez en el bolsillo de los madrileños. Elimine los 33 millones que dedica al feminismo en la Comunidad y reduzca diputados, menos chiringuitos, menos coches oficiales... Es el trabajo que hay que hacer. Vote a favor de nuestra bajada de impuestos", le ha pedido, al tiempo que ha avisado de que si se unen y van "juntos", la izquierda "no tiene nada que hacer en Madrid".