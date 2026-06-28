Ayuso asegura estar "consternada" por la situación de Venezuela: "Vamos a estar ahí para lo que haga falta"

26 June 2026, Venezuela, La Guaira: A young woman stands in front of the rubble of collapsed houses following devastating earthquakes in Venezuela. Photo: Javier Campos/ - Javier Campos/ DPA

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado estar "consternada" por la situación de Venezuela tras los dos terremotos y ha reiterado que el Gobierno regional estará a su lado "para lo que haga falta".

Desde Buitrago de Lozoya, la dirigente madrileña ha vuelto a trasladar "todo el cariño y la solidaridad al pueblo de Venezuela por lo que están viviendo", una situación que les "duele profundamente" y de la que están siguiendo "minuto a minuto".

"La verdad es que estamos consternados. Queremos decir que vamos a estar a su lado ayudándoles en todo lo posible. Estamos a disposición del Gobierno y también del Ministerio del Interior para canalizar la ayuda exterior", ha recalcado.

Ayuso ha recordado que el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM), especializado precisamente en terremotos, ha acudido a Venezuela para "salvar vidas y para llevar asistencia sanitaria".

Asimismo, ha recordado que se ha puesto a disposición de los ciudadanos teléfonos y correos electrónicos donde canalizar la ayuda, porque hay que ser ejecutivo en estos momentos. "Vamos a estar ahí para lo que haga falta", ha subrayado.

Otro gesto del Gobierno regional ha sido iluminar la Real Casa de Correos con los colores de la bandera de Venezuela, "un gesto de hermanamiento, de cariño, de cercanía para todos ellos y también para los venezolanos que están viviendo con tanto dolor en una situación así, sabiendo que sus amigos y sus familiares pueden estar entre escombros y ellos están fuera, en Madrid o en otros lugares del mundo viéndolo".