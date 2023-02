Ayuso aspira a una mayoría de votos el 28M como "primer aviso" al Gobierno de Sánchez: "Se le ha acabado el tiempo"

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que su partido aspira "a una mayoría de votos" en las elecciones del 28 de mayo como "primer aviso" al Gobierno de Pedro Sánchez y "los enemigos de España".

Así lo ha lanzado durante su intervención este sábado en la última de las Jornadas Populares, que se ha celebrado en el Centro Cultural Sanchinarro bajo el título 'Madrid, escuela de libertad".

"Este partido no se ha olvidado de su misión y sus valores y Madrid está para demostrarlo. Y por mucho que lo intenten no van a cancelar a la España real ni tampoco nos van a hacer callarnos por mucho que les moleste ante la verdad, los pactos desastrosos y las leyes demoledoras. No, señor Sánchez, no nos vamos a callar", ha subrayado a continuación.

Para la dirigente regional, este entusiasmo "les va a dejar fuera de las instituciones, esas que han confundido con su cortijo".

Ayuso ha reivindicado que su partido es "de nuevo la casa común de todos" los que aman España así como que les preocupa el futuro de la "democracia", que les "endeuden para varias generaciones" y que "acaben" con la libertad. "Aquí estamos para decirle a este Gobierno que se le ha acabado el tiempo y el crédito", ha zanjado.