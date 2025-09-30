Ayuso avisa que España y Portugal comparten desafíos que hay que enfrentar con "libertad, separación de poderes y vida"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su encuentro con la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, Dana Erlich, en la Real Casa de Correos, a 25 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado que España y Portugal "comparten los mismos desafíos" y que los enfrentarán con "convicción" en torno a los valores de "la libertad, la separación de poderes y la vida", es decir "todo aquello que nos ha hecho fuertes como continente y como Occidente".

Durante el acto de inicio de campaña de las elecciones municipales del candidato a la alcaldía de Lisboa por el Partido Social Demócrata (PSD), Carlos Moedas, Díaz Ayuso ha reivindicado "la hermandad entre ambas naciones" y ha pedido que los dos Estados trabajen de la mano para "seguir creciendo".

"Queremos que Madrid y Lisboa sigan caminando juntas, porque hay muchos proyectos en común que tienen que seguir creciendo, por nuestros jóvenes, nuestras empresas, nuestros sueños, nuestros ciudadanos que van y que vuelven a naciones que son hermanas, cada una con su personalidad. Y hemos crecido juntas, nos queremos y eso no puede cambiar", ha subrayado este martes la presidenta madrileña.

LAS VISITAS ANTERIORES DE AYUSO EN LISBOA CON MOEDAS

En mayo de 2023, Moedas asistió en la capital de España al acto del arranque de campaña del Partido Popular madrileño para las elecciones municipales y autonómicas, han recordado desde el entorno de la presidenta madrileña.

Desde su elección como alcalde en 2021, Moedas ha recibido en dos ocasiones en Lisboa (2022 y 2023) la visita oficial de Díaz Ayuso para tratar asuntos de cooperación y colaboración en ámbitos como la innovación, energía, cultura o economía entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital de Portugal.