Ayuso carga contra un Gobierno de España que todavía hoy es "incapaz de arrimar el hombro" tras la dana en Valencia

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este lunes contra un Gobierno de España que todavía hoy es "incapaz de arrimar el hombro" para la recuperación en la Comunidad Valenciana tras el paso de la dana del pasado año.

Así lo ha expresado a través de sus redes sociales, después de que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, haya anunciado este lunes que presenta su dimisión. "La Generalitat necesita un nuevo tiempo" y que "no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie", ha señalado, al tiempo que ha apelado "a la responsabilidad" de la mayoría parlamentaria para elegir nuevo jefe del Consell.

La presidenta ha reprochado que sobre este tema solo interese "el cálculo político". "No pararán retorciendo el dolor de las víctimas y del pueblo valenciano porque solo interesa el cálculo político", considera.

Además, ha denunciado que el cálculo "solo mira hacia un sitio" y es "el que oculta que el Gobierno no actuó ni antes ni después de la dana".