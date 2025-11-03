El Gobierno de Almeida enmarca la dimisión de Mazón en "una decisión personal" y cree que lo "importante" es reconstruir

Archivo - La portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha afirmado este lunes que la dimisión del 'president' de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se enmarca "lógicamente en una decisión personal" por la que ha mostrado su "respeto" y ha señalado que lo "importante es, indudablemente, que se siga trabajando en la reconstrucción".

En declaraciones a los medios desde la presentación de la campaña de ayudas municipales a la natalidad, Sanz ha insistido en que "todos los militantes y dirigentes del PP" respetan este movimiento político.

Al hilo, la vicealcaldesa ha criticado al Gobierno de España, "que dijo si quieren ayuda que la pidan", porque la Comunidad Valenciana ha "trabajado durante este año de manera incesante, incansable y lamentablemente sin el apoyo que debería haber tenido".

"Desde luego no se les ha dado", ha hecho hincapié la responsable municipal, quien ha destacado las afecciones en una zona "que resultó todo lo dañada que resultó".

La reacción municipal llega después de que Mazón haya anunciado este lunes a primera hora que presenta su dimisión. El dirigente ha expresado que "la Generalitat necesita un nuevo tiempo" y que "no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie", ha proclamado, al tiempo que ha apelado "a la responsabilidad" de la mayoría parlamentaria para elegir nuevo jefe del Consell. "Ya no puedo más", ha dicho Mazón, que ha recalcado que "por voluntad personal habría dimitido hace tiempo porque ha habido momentos insoportables" para él y para su familia.