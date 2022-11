Ayuso carga contra Mónica García, a la que califica de "agitadora de calles": "Tendrá la ira pero no tiene la razón"

"En otras partes se puede hacer mejor pero en ningún sitio se puede hacer", señala la líder de Más Madrid

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra la portavoz de Más Madrid, Mónica García, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, a la que ha calificado de "agitadora de calles".

"Usted tendrá la ira pero no tiene la razón", le ha espetado durante la sesión de control, donde ha defendido que la valoración de los ciudadanos de la Sanidad madrileña "es altísima" a pesar de lo que la izquierda pretende "hacer". Así, ha defendido que "manifestaciones sí, boicot no" y "sanitarios sí" pero "insultos de asesina no".

Ayuso ha sostenido que las manifestaciones son "para escucharlas" pero ha puesto el foco en que este mismo fin de semana también había manifestaciones contra la izquierda y las están "callando". Se alegra de estas manifestaciones, según ha indicado, porque así acudió "mucha gente a Madrid".

"Que usted es una agitadora de calles lo sabía pero que utiliza las bases del PSOE para erigirse la líder de no sé que no... Usted lo único que hace es echar más presión sobre el personal sanitario intentando deprimir a toda la población, desanima a todas las personas que están todos los días dando lo mejor de sí mismos en todos los centros y asustan a los ciudadanos", ha lanzado.

MÁS MADRID LE REPROCHA QUE SIGA "ECHANDO BALONES FUERA"

Por su parte, García ha criticado que el Ejecutivo madrileño siga "insultando" y "echando balones fuera" con la Sanidad y ha remarcado que los profesionales sanitarios y ella no son sus mayores enemigos sino que lo es "la soberbia, que le impide mirar hacia adelante".

Para la portavoz de Más Madrid, no tiene sentido decir que lo que sucede con la Sanidad es consecuencia de "una conspiración de activistas" porque "el Parkinson no es ni de izquierdas ni de derechas" como tampoco lo es "la insuficiencia cardiaca".

También ha criticado que el PP dijese que había "poquita gente" en la manifestación del domingo y que asegure que se trata de un problema en toda España. "En otras partes se puede hacer mejor pero en ningún sitio se puede hacer peor", ha declarado, al tiempo que ha vuelto a exigir la dimisión del consejero, Enrique Ruiz Escudero, por la "chapuza sanitaria".