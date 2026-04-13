Ayuso celebra que la región siga creando empresas y que inversores pongan "sus ojos en Madrid"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofrece declaraciones a los medios tras firmar un protocolo general de actuación para la promoción de proyectos en el Colmenar Viejo, en la Real Casa de Correos - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este lunes el aumento de un 31% en la creación de empresas en el mes de febrero en la región y ha subrayado que las inversiones siguen poniendo "sus ojos en Madrid".

"La Comunidad de Madrid es la que ha vuelto a crear más empresas en febrero, hablamos del 20% de todas las que hay en España. Estamos muy contentos de que haya tantas inversiones que pongan sus ojos en Madrid", ha expresado la dirigente regional en su visita al Hub de ciencia de la multinacional francesa Danone en Tres Cantos.

En concreto, ha señalado que hay países prioritarios, como Estados Unidos, Francia o Reino Unido, y ha señalado también que Madrid es la segunda región europea que encabeza la lista de empleos relacionados con la alta tecnología.

"Apostamos por la innovación y por el desarrollo entre todos, entre las empresas, los autónomos y la administración. Somos la segunda región con mayor gasto interno en investigación y desarrollo en sectores de alta tecnología por parte de nuestras empresas", ha indicado.

La creación de nuevas empresas en Madrid subió un 31% en febrero en tasa interanual con un total 2.615 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 640, un 12,2% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de febrero en la región de la serie histórica. Así, con el ascenso de febrero, la creación de empresas en Madrid encadena tres meses consecutivos de crecimiento interanual.

En lo que va de año, la Comunidad de Madrid mantiene su posición de liderazgo con la creación de 5.098 nuevas empresas, el 21% de toda España, con una media de 86 diarias. El crecimiento ha sido de un +19,1% respecto al mismo periodo del año anterior, situándose por detrás Cataluña (4.864) y Andalucía (4.056).

El capital suscrito por las nuevas compañías madrileñas en los dos primeros meses de 2026 asciende a 230,3 millones de euros, el 19,3% del total estatal, con una capitalización media de 45.176 euros por empresa, ha informado el Gobierno regional.