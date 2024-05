Ayuso censura alianzas de Vox con políticos que han hecho "daño" a los intereses de España como Trump y Le Pen

Monasterio le espeta que "desde que se subió al Maserati no da una a derechas"



MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, estar "en contra de la defensa de la libertad" y tener lazos con partidos han hecho "daño" a los intereses de España como el expresidente de Estados Unidos Donald Trump o la presidenta del Frente Nacional francés Marine Le Pen.

Lo ha hecho en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha cargado contra la "mezcla de ideas" del partido de Santiago Abascal que "pretende ser liberal" y luego celebra actos como 'Viva 24' con intervenciones como la de estos líderes.

Sobre la francesa ha criticado que promueva "cerrar fronteras contra la agricultura y el campo español" y a Trump --que lo ha diferenciado del partido Republicano del "sueño americano"-- le ha reprochado los aranceles que impuso durante su Presidencia que hicieron "tanto daño a los productos gastronómicos españoles como el aceite y el vino".

Ayuso ha insistido en criticar la "pinza de PSOE y de Vox" contra el PP, acusando a la formación de Monasterio de "mentir" sobre la gestión de la Comunidad de Madrid. "Vive de ir contra el PP, vive para eso", ha espetado tras una intervención de la portavoz en la que ha ido enumerando políticas que dice que ha aplicado Ayuso, cuestionando a continuación si se tratan de medidas "liberales o socialistas".

Monasterio ha señalado política fiscal, migratoria, la gestión de Telemadrid o el aumento de gasto público para rematar asegurando que "desde que se subió al Maserati no da una a derecha" la presidenta autonómica.

"El día que me vea subida en un coche así, le invito a algo, aunque no me apetezca mucho", ha respondido la mandataria madrileña. Ha lanzado a Monasterio que si hay "algo parecido al socialismo" en la portavoz de Vox porque "no ha dejado de mentir en los tres minutos" de su intervención.

"Hace la misma pregunta en todos los planes porque pretende ir de liberal, pero la máxima para un liberal es que el fin no justifica los medios y saber entenderse con el que piensa diferente y es algo que nunca hace Vox porque solo imponen y lo único que hacen cada vez es achicar más su espacio electoral porque expulsan a todos", ha expuesto la presidenta autonómica.

Al hilo, ha defendido que ser liberal implica "creer en la realidad y en la persona para ponerla delante de todas las políticas", algo que es "justo lo contrario" de lo que hace la izquierda que con su "apriorismo marca una ideología, unas ideas y aunque luego destrocen todo".

A la petición de recortes del gasto público pedida por Vox, Ayuso le ha preguntado de dónde quiere que recorte "los colegios, el nuevo centro de día para el ELA, la Sanidad...". " Tengo el Gobierno más austero de España mientras usted no deja de mentir porque usted nos bloqueó los presupuestos en la Comunidad de Madrid y entre esto el aumento de población y la recaudación tenemos más dinero público para educación, para ciencia, universidades y 5.300 millones de euros que tenemos que hacer nosotros cuenta porque invita al gobierno de Sánchez con el dinero de las comunidades autónomas", ha reivindicado la presidenta autonómica.