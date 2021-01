Ayuso censura las campañas "de desprestigio politizadas" contra el Zendal y alerta de que se asusta a los pacientes

"Es el hospital más seguro que hay ahora mismo en España para sus profesionales y para sus pacientes", ha defendido

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado las campañas "de desprestigio politizadas" contra el Hospital Enfermera Isabel Zendal y ha alertado de que con ellas se asusta con ellas tanto a los pacientes como a los profesionales sanitarios.

En declaraciones a los medios, desde el propio Zendal, la dirigente regional ha indicado que este es "el mejor hospital de España en la lucha contra el Covid-18, el mejor formado para esta situación porque se ha construido en base a la experiencia y a la lucha contra la epidemia", dado que ha aprendido del "ejemplo de Ifema".

"Es el hospital más seguro que hay ahora mismo en España para sus profesionales y para sus pacientes. Estas instalaciones están perfectamente preparadas para evitar el contagio entre los sanitarios, que es lo mismo que ocurrió en Ifema", ha declarado.

Además, ha hecho hincapié en que gracias a él el resto de hospitales del Servicio Madrileño de Salud "hoy están descongestionados" así como está ayudando a que la carga que están soportando los sanitarios "también sea menor". Según ha señalado, "ahora mismo hay otras comunidades autónomas que están construyendo en tiempo récord también hospitales de campaña" mientras que en Madrid lo tenían planificado con "tiempo y previsión" para evitar situaciones de colapso.

La presidenta madrileña ha actualizado los datos y ha asegurado que ahora mismo se encuentran en él un total de 370 pacientes pero "ya han sido más de 700 los que en estos días han sanado". También ha subrayado que es el hospital con más pacientes de la Comunidad de Madrid duplicando incluso al segundo.

"La campaña de desprestigio, sobre todo la campaña política, que está soportando este hospital lo está empañando todo. Esta campaña deleznable empezó hace muchos meses, dos meses incluso antes de la inauguración del propio centro. Perfectamente orquestada sobre todo en redes sociales para llegar a algunos medios y con ello hacer activismo político", ha espetado. A su juicio, está perfectamente diseñada para que pase lo que pase en el Zendal "todo sea polémica".

"UN PROBLEMA COTIDIANO SE CONVIERTE EN POLÉMICA"

Según ha expuesto, no hay pocos pacientes que acuden a él así como sanitarios que acuden "preocupados" cuando son trasladados porque están "sugestionados". "No hay derecho. Aquí hay personas que están muy enfermas y familiares que no pueden visitarle y que están todavía más preocupados por todo lo que se está diciendo en las redes sociales y medios de comunicación", ha remarcado.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha rechazado que cada "problema cotidiano de un hospital convencional" se convierta en polémica en el Zendal cuando se trata de un centro "que va creciendo con los días".

Además, ha sostenido que cuando se han lanzado "bulos" y se ha invitado "a ese periodista o a ese sindicalista" a visitarlo, "han declinado la invitación". "No es siempre la verdad lo que más importa en el Isabel Zendal y por eso es profundamente injusto y muy insensato", ha trasladado, al tiempo que ha señalado qeu el hospital necesita "alivio, apoyo y comprensión".

PIDE COLABORACIÓN A LOS SANITARIOS

"En la primera ola todo el mundo arrimaba el hombro, todo el mundo mostraba fortaleza, voluntad de trabajo y forma desinteresada... ahí pudimos sanar a más de 4.000 personas. Necesitamos que cada vez más profesionales sanitarios nos ayuden, que colaboren, y que vengan a aprender y trabajar en este hospital", ha dicho.

Asimismo, ha pedido la confianza de los pacientes y sus familias y que las redes sociales "dejen de machacar a la gente". Para la presidenta, "cada problema, cada situación, cualquier circunstancia se magnifica en las redes sociales" lo que lleva a los pacientes "a un estado de ánimo de depresión".