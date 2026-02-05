Ayuso censura que el Gobierno "arremeta" contra la autonomía de Madrid al decir que aplicaría un 155 en vivienda

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de las Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este jueves que el Gobierno de la nación quiera "arremeter" contra la autonomía de la región, después de que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, afirmara que aplicaría el artículo 155 en vivienda en la región.

"Utilizan como les digo todo lo que pueden y esta semana encima arremetiendo contra la autonomía de Madrid. Ese 155 que piden para la Comunidad de Madrid tiene una rima fatal para ustedes", ha lanzado la presidenta madrileña en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea en respuesta a la portavoz del PSOE, Mar Espinar.

En estas declaraciones de la ministra de Vivienda también ha ahondado, posteriormente, el consejero del ramo, Jorge Rodrigo, quien le ha pedido "coherencia" en sus declaraciones. "Lo que no puede ser es pedir un día la intervención con un 155 de la Comunidad de Madrid y hoy presentarse para intentar vender nuestras viviendas", ha planteado en alusión al acto de este mismo jueves de una promoción del Plan Vive en construcción en Aranjuez.

Así, Rodrigo ha criticado que aparezca para "hacerse una foto" cuando "no ha hecho nada" el Ejecutivo central porque lo único que tiene es la "subvención de fondos europeos, que son de todos los españoles y madrileños" y no "presupuestados por parte de la Administración General del Estado".

"El Gobierno socialista durante los últimos ocho años desde que está gobernando el señor Pero Sánchez no ha puesto un ladrillo", ha espetado el consejero madrileño, quien ha contrapuesto la gestión del Ejecutivo central con la de la Comunidad, "región que más vivienda pública está construyendo en España".