Ayuso cree que Más Madrid no quiere "conocer la verdad" de la gestión de la pandemia sino "escarnio político"

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que Más Madrid no quiere "conocer la verdad" de la gestión del coronavirus sino "escarnio político una y otra vez".

En respuesta a la pregunta del portavoz de esta formación en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà, en el Pleno, ha incidido en que "solos han fallecido todos los enfermos de coronavirus fueran mayores o jóvenes", porque se ha vivido "un virus altamente contagioso, que ha evitado en muchos casos traslados a hospitales y en muchos casos visitas a las personas que estaban hospitalizadas".

"Madrid ha peleado por la vida en todo momento, hemos vivido situaciones de guerra, que ustedes no sé si llegan a comprender. De guerra, de colapso, de incertidumbre, de falta de material, de falta de ayuda por parte del Gobierno de España", ha lanzado, al tiempo que ha criticado que las formaciones de izquierda tapen "a los suyos".

Así, ha sostenido que pese a que lo vayan a tratar sin sensibilidad ella lo que va a hacer en todo momento es "dar las cifras de todo lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid". En este sentido, ha desgranado que el 19 de marzo "ya se creó el mando único por parte del señor (Pablo) Iglesias", que les decía que les iba a ayudar pero que "nunca tuvo una estrategia para nadie". Además, ha desgranado que el 20 de marzo los voluntarios de Protección Civil ya estaban coordinando el reparto de material.

En este punto de su intervención, ha sacado un largo papel de cosas que la oposición "no quiere reconocer". "Esto que ven aquí, esto que ven aquí, esto que ven aquí... todo esto, 501 residencias de mayores, 161 de discapacidad y 81 de religiosas, que también tienen derecho a la vida aunque no les importe. Todo esto son residencias de mayores atendidas, donde hemos llevado material de autoprotección, que hemos visitado, traslados que hemos realizado", ha espetado.

En la fase 2, ha desgranado que van a permitir "con muchos protocolos y con limitaciones las visitas a estas residencias. "Vamos a seguir ayudándoles a trabajar, vamos a contratar nuevos geriatras, el hospital de Valdebebas o un plan de contingencia para los hospitales", ha dicho.

"Estamos actuando hacia futuro buscando soluciones, estando con los que peor lo pasan, y no todo el día predicando por las televisiones y tapando a los suyos, echando gasolina sobre unos pocos. Insisto las medias verdades son lo más peligroso que hay y ustedes no quieren conocer la verdad sino escarnio político una y otra vez. Es algo verdaderamente lamentable", ha afirmado.

"PROTOCOLOS DE VERGÜENZA"

Por su parte, Perpinyà ha señalado que los mayores son "una generación de supervivientes, personas que tras haber cuidado toda la vida cuando les tocaba a ellos ser cuidados se les ha dejado morir solos, salvo si tenían un seguro privado".

"Personas que tras una vida luchando, cuando el Gobierno luchará también por ellos no lo ha hecho. Es así, sus protocolos de la vergüenza, que ni eran borradores, ni eran errores, les han permiso que sus vidas se esfumaran en la más absoluta soledad", ha señalado.

En este sentido, ha indicado que no acusará a ella ni al Ejecutivo autonómico de haber cometido un delito o un crimen porque no le corresponde a él valorar ese tipo de cuestión pero sí le ha espetado que son "los responsables de un atentado contra un consenso social básico", contra un consenso de la Comunidad, que pase lo que pase no deja "caer a absolutamente a nadie".

"Vaya paradoja, los mismos que clamaban por el valor de la vida y ponen el grito en el cielo contra la muerte digna han sido los que han colgado el cartel de prescindible a nuestros mayores", ha lanzado.