Ayuso cree que las residencias de mañana tendrán que cuidar pero también curar y ve necesario adaptar el modelo

Sanidad ya tiene listo el Protocolo de atención a pacientes y familias al final de la vida durante la pandemia y dotará de más EPI'S a los centros para las visitas

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Mdrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que las residencias de mañana tendrán que cuidar pero también curar, dado que el coronavirus estará durante un tiempo activo, y apuesta por adaptar el modelo a las nuevas circunstancias y humanizarlo.

Un total de 5.811 usuarios de residencias madrileñas han fallecido desde el 8 de marzo hasta el martes por coronavirus o con síntomas compatibles con la enfermedad, sobre un total de 7.256 muertos durante este periodo en estos centros.

En su comparecencia en el Pleno de la Asamblea, a petición propia, la dirigente regional ha defendido que fueron los primeros en adoptar medidas para proteger a los mayores. Así, ha defendido que el 6 de marzo cerraron los centros de días y el 9 de marzo aprobaron una recomendación para las personas mayores o con enfermedad crónica en la que les instaban a quedarse en casa.

"Fuimos los únicos que lanzamos una campaña de publicidad pidiendo que, ni los mayores, ni aquellos que trabajaban con ellos, utilizaran el transporte público para evitar contagios", ha desgranado.

Además, ha incidido en que todas sus campañas "han ido dirigidas a apoyar, a aconsejar y a ayudar, no a hacer politiqueo como las del Gobierno". "El Gobierno central no ha utilizado la publicidad avisando del riesgo para este sector de la población, ni para nadie. No han hablado para los ciudadanos", ha lanzado.

En este punto, ha hecho hincapié en que el Plan de Acción del 12 de marzo establecía, por su parte, la medicalización de las residencias, de manera que las personas que se encuentran allí pudieran ser atendidas in situ. Previamente, a partir del día 5, ha sostenido que se empezó a autorizar la contratación de nuevos profesionales, para cubrir las bajas que se iban produciendo. "El día 24 ascendían ya a 2.278 profesionales", ha subrayado.

"El 18 de marzo la Inspección de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad intensificó el seguimiento de la situación en las residencias, y se designaron responsables dentro de estas para informar diariamente a las familias", ha detallado.

COLABORACIÓN CON LA UME Y AYUNTAMIENTO DE MADRID

Asimismo, a continuación, ha hecho hincapié en que el 27 de marzo decidieron "dar un paso más, aunando los esfuerzos de la Consejería de Sanidad, con el apoyo de las Consejerías de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, y de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, así como con la colaboración de bomberos y Protección Civil". Ayuso ha dado las gracias en este momento al Ayuntamiento de Madrid y la Unidad Militar de Emergencias (UME) por su colaboración.

"Este Mando Único, que se reúne a diario con los departamentos implicados, puso en marcha un plan de choque que ha servido para coordinar más eficazmente la atención sociosanitaria, desinfectar y reorganizar internamente las residencias, y retirar lo antes posible los cuerpos de las personas fallecidas", ha defendido.

Esta labor, tal y como ha recordado la dirigente madrileña, se ha confiado a tres tipos de equipos: el primero, de equipos ligeros, que ha realizado un primer reconocimiento en las residencias; el segundo, de equipos pesados de inspección, que han valorado la situación en términos sanitarios, separando a las personas contagiadas de las sanas. El tercero es el Parque de Bomberos Regional de la Comunidad de Madrid, ubicado en Las Rozas, se ha especializado en el traslado de los pacientes fallecidos.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha incidido en que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó el miércoles, 15 de abril, un gasto de 6,7 millones de euros para la compra de equipos de protección individual (EPI) para los trabajadores y residentes de los centros residenciales.

Asimismo, ha recordado que se extendió el uso de materiales como guantes desechables, ropa de protección, termómetros infrarrojos y/o láser, mascarillas de oxígeno y soluciones desinfectantes de uso general.

Según la dirigente autonómica, en aquel Consejo de Gobierno, también autorizaron la tramitación de emergencia de la contratación del servicio de entrega de comida a domicilio a personas mayores especialmente vulnerables. Para continuar la atención, la Comunidad de Madrid contrató un servicio de catering para proveer las comidas necesarias a estos mayores.

MEDICALIZACIÓN DE RESIDENCIAS

"Mucho se está hablando estas semanas sobre la medicalización de las residencias. Incluso han preguntado que por qué no estaban medicalizadas antes. Pero es que las residencias tienen como objetivo principal acompañar a los mayores: cuidarlos, no hospitalizarlos. Por ello creo que hay que estimar el enorme trabajo que se ha hecho en las últimas semanas", ha indicado a renglón seguido.

A su parecer, "lo ocurrido en muchas residencias y en muchos domicilios particulares con los mayores es lo más doloroso de estas durísimas semanas". Ayuso ha defendido que desde el primer día, desde su primera rueda de Prensa, pidió cuidado para ellos, avisó de la alta mortalidad que el virus provocaba en los mayores, sobre todo entre aquellos que hubieran padecido otras enfermedades.

Así, ha incidido en que a día de hoy se sabe "que aquellas indicaciones iban en la buena dirección", pero no se cansará de enviar sus "condolencias a las familias que han perdido a su ser querido".

"Y decirles que hoy, sabiendo que el virus tardará tiempo en desaparecer, reorganizaremos el modelo de atención para que los mayores tengan más cerca a un profesional sanitario", les ha indicado a todos ellos.

Además, ha avanzado que la Consejería de Sanidad lleva meses trabajando en el Plan de Atención integral en longevidad, fragilidad y soledad, que esperan tener listo "lo antes posible". "Estamos diseñando un modelo socio sanitario muy sólido", ha declarado.

Por otro lado, ha avanzado que ya está elaborado el protocolo de atención a pacientes y familias al final de la vida durante la pandemia. "Vamos a poner a las familias en el centro de nuestra acción en las residencias. Dotaremos de más EPI's a los centros para poder realizar visitas", ha trasladado.

En este punto, ha manifestado que darán la formación necesaria a los profesionales de las residencias para garantizar la seguridad y se apoyaremos en el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la comunicación con los residentes.