Ayuso cree que Sánchez no deja el poder por "todo lo que tiene en cajones" y lo ve "preso" de Zapatero

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no deja el poder por "todo lo que tiene en los cajones" y cree que está "preso" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En una entrevista en 'Esradio', recogida por Europa Press, ha criticado que Sánchez tiene todo orquestado contra "el que ose juzgarle o recordarle los límites".

"De este Gobierno solo sabemos un 10%. Siempre miente, siempre tiene planes ocultos, aquí los únicos que no tienen un plan oculto son los independentistas y Bildu. Los demás, el Gobierno, sí", ha señalado.

Además, ha subrayado que las dictaduras "no entran de golpe" sino que es "una rosca que va poco a poco carcomiendo" los poderes del Estado. "Intentan deshumanizar al adversario, como me hacen a mí, por ejemplo, me lo hacen cada día, todos los días, todos los ministros me insultan de manera infame, en lo personal, en mi vida, en mi casa, con quién estoy, cómo salgo, cómo visto, cómo hablo, asesina, criminal....", ha criticado la presidenta, quien cree que son todos "ya comunistas" en el Gobierno.

Por otra parte, ha criticado la "dependencia" de Marruecos del Gobierno, que es "insólita", y que está provocando que se esté "abandonando" a los compatriotas en Ceuta y Melilla, "aliándose además con las peores potencias, aislándonos de los Estados Unidos y de las democracias de primera".

"Yo me temo siempre lo peor porque al final, ¿cómo puede ser que no sea un partido como el socialista el primero que se ponga la cabeza en Europa para exigir la caída del dictador (Nicolás) Maduro?", se ha preguntado la jefa del Ejecutivo madrileño, quien ha cargado contra la "narcodictadura que ha mandado al exilio a 8 millones de personas".

Díaz Ayuso considera que "todo ha cambiado" con Zapatero y ha indicado que el país está "preso de muchos intereses de este señor". "A su vez, Sánchez es preso de Zapatero porque algo se deben entre ellos o porque le ha contado cosas que desconocemos, y que a su vez hace que el presidente actual pues las tenga que comer dobladas y asumir hojas de ruta que le han puesto", ha reprochado.