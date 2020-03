Ayuso cree que el virus llevaba tiempo en España: "No tenemos una goma del pelo que no sea Made in China"

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que el coronavirus llevaba mucho más tiempo en España del que se pensaba.

"La conexión con China es directa, no tenemos una sola goma del pelo que no sea 'Made in China', la relación con China es directa. Esto se veía venir. Es imposible pensar que un virus que ha estado durante dos meses dando vueltas por todas partes no iba a llegar de esa manera aquí", ha señalado en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press.

Al saber que esto iba a ser así lo que han hecho desde la autonomía es ir preparándose e impulsando una serie de medidas para "por lo menos ganar ese tiempo". Según Ayuso, este virus está y ha estado "en muchísima gente" y ha asegurado que se han contagiado "el 80 por ciento de la población", aunque a la mayoría no le va a pasar nada.