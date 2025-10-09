Ayuso critica a "caraduras" de la izquierda que "cargan" contra universidades y se dedican a hacer "cátedras fantasma"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 2 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves a los "caraduras" de la izquierda que "cargan" contra las universiades, tras el último real decreto aprobado para crear nuevos centros, y solo se dedican a hacer "cátedras fantasma".

"Hablan de la pública cuando la Complutense, perjudicada, tiene que hacer sentar a la mujer de su jefe (Begoña Gómez)", ha lanzado la presidenta desde la Asamblea de Madrid, después de que la Universidad Complutense de Madrid se haya personado como perjudicada en el 'caso Begoña Gómez' al considerar que la actuación de la esposa del presidente del Gobierno y exdirectora de su cátedra de Transformación Social Competitiva pudo haberle "causado un perjuicio económico".

También ha censurado la líder del Ejecutivo madrileño a un Gobierno de España que carga contra las eléctricas o las nucleares, mientras se avisa de que "va a haber otro apagón", algo que ha relacionado con las "chapuzas Sánchez".

"¿Qué dicen ustedes? ¿Que van a acabar con la prostitución? Hombre, cuando todos sabemos lo que ha supuesto para ustedes la prostitución a todos los niveles, no nos den acciones de feminismo", ha afirmado.

Considera Díaz Ayuso que esta semana solo ha faltado que el PSOE hable "del veganismo" porque se han puesto en circulación "las chistorras", haciendo alusión al lenguaje utilizado en el 'caso Koldo'. A ello, ha añadido que la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, es "la Patxi López" de la Cámara regional al justificar "pagos en metálico" de su partido. "Llevan una semana sobre-saliente", ha incidido.

Por su parte, la portavoz socialista ha asegurado que Ayuso representa "todo lo que no funciona" en Madrid. "Usted es ese vagón de metro que basta las trancas sin climatizar, es ese millón de personas que está lista de espera y usted es de esos protocolos que sentenciaron a 7.291 personas", ha lanzado.

Por ello, le ha pedido que elija por una vez "dignidad en vez de codicia", además de afirmar que la presidenta representa "la ley de la selva en materia de vivienda y el estrangulamiento de las universidades públicas".