Ayuso critica que se estudie las revoluciones rusa y francesa en colegios pero no la Historia de España en América

Afea al PSOE que base su debate "en incrementar el gasto" cuando no se trata solo de esto sino de "emplearlo bien"

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que se estudie en los centros educativos la Revolución Rusa y Francesa pero no la Historia de España en América.

"Si no estamos ni siquiera trasladándoles a nuestros alumnos calidad, esfuerzo y sentido de la Nación, de ser español, qué dificultades vamos a tener hacia adelante", ha lanzado en respuesta a una pregunta sobre educación del portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, en el Pleno.

Ayuso ha incidido en que está de acuerdo con los socialistas en que la educación es "un bien público que pertenece a todos" pero ha hecho hincapié en que no solo a la izquierda.

"Esa pretendida superioridad moral que siempre tienen los socialistas a la hora de hablar de Educación ayuda bastante poco porque da la sensación que a ustedes les importante más la oportunidad, la libertad o la prosperidad de los niños... y es algo absolutamente falso", ha subrayado.

Para Ayuso, el PSOE basa su debate "en incrementar el gasto" pero ha incidido en que no se trata solo de esto sino de "emplearlo bien", que es algo que, a su parecer, no suelen hacer ellos "en ninguna ocasión".

La dirigente madrileña ha defendido que el Gobierno regional destina "uno de cada cuatro euros" a la materia y ha trasladado que el consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha estado "trabajando absolutamente todos los días y se ha reunido con la comunidad educativa". "A lo mejor no se ha reunido todo el rato, todo el tiempo, con los sindicatos afines a sus partidos", ha apuntado.

En el momento "histórico" que se está viviendo, Ayuso ha afeado que se este viendo como la Ley Celaá se esté tramitando "por la puerta de atrás". "Ayuda poco al debate", ha remachado, al tiempo en el que ha indicado que ella no dejará de dar "debates nacionales" porque la educación es un problema que "afecta a todos".

La presidenta autonómico ha reivindicado que para que haya una libertad educativa tiene que haber "mérito y esfuerzo" y por ello ha afeado que se quiera "desvincular las becas de las notas o dejar pasar con suspensos". Asimismo, ha afeado que hablen de diversidad pero no respeten la educación y la concertada, la que ya tienen "en el punto de mira".

"DESCONSIDERACIÓN" CON LO PÚBLICO, DICE PSOE

Por su parte, Gabilondo ha sostenido que "la desconsideración para con lo público confirma con contundencia las carencias en Madrid de dotación de más profesionales, de espacios y de infraestructuras adecuados para una tarea educativa eficiente e innovadora".

"Ello no impide reconocer la extraordinaria labor y competencia de la comunidad educativa: profesorado, familias y estudiantes, tanto en esta pandemia como en todo momento. Merecen reconocimiento público. No habrá estabilidad sin consenso, y ello no será posible, señora presidenta, sin recursos, ni estrategias de refuerzo, de apoyo y de orientación profesional especializados", ha trasladado.

A su parecer, la educación reclama "confianza, cercanía y presencialidad, y siempre diversidad, para la formación de una sociedad de convivencia". Gabilondo considera "una prueba decisiva, un hecho crucial para la reactivación de Madrid, la apertura de los centros escolares en condiciones de seguridad, a fin de evitar focos o repuntes".

Además, ha sostenido que no estaría mal activar la presencia, "en su día prometida", de un sanitario por centro escolar. "Valoramos la utilización de las nuevas tecnologías y la digitalización de las aulas, pero no puede reducirse la educación a la ausencia de una convivencia efectiva en los centros. Las brechas de desigualdad son de diversos tipos, no solo digitales", ha hecho hincapié.

Para el socialista, "hay que empezar por aproximar diagnósticos, y proponer medidas acordadas para esta emergencia educativa". Así, ha subrayado que "no hay excusas para no hacerlo".