Ayuso critica la "intromisión" en la vivienda y pide atajar el problema "de raíz" y "sin dogmas ni sectarismo"

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este miércoles la "intromisión" en el mercado de la vivienda y ha pedido atajar el problema "de raíz", desde todas las administraciones, "sin dogmas ni sectarismo", y acabar con el "exceso de burocracia".

En la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, donde ha presentado su plan de choque por la vivienda 2026/2027, la presidenta ha criticado las leyes "sectarias" del Gobierno que "desincentivan" el sector y que también "atacan a la propiedad".

"Lo único que está consiguiendo es que miles de viviendas echen el cierre en la persiana y no se atrevan a salir al mercado especialmente del alquiler por miedo a ser inquiokupadas, ocupadas, intervenidas... Y por tanto, hace que muchos propietarios prefieran pagar todos los impuestos de este mundo pero no perder sus casas. Y esto lastra un tercio de la vivienda en alquiler en nuestro país", ha criticado la mandataria madrileña.

También ha asegurado que el Gobierno de la nación promueve la "inseguridad jurídica" que provoca que muchos propietarios "prefieran no hacer nada, con tal de no perder lo que es suyo".

Sobre la "intromisión" en el marco, ha subrayado que lo que causa es "desaceleración" en un país que hasta el año 2000 "construía el doble de viviendas que ahora", aunque la población sigue creciendo. "La curva ahora ya no cuadra y es evidente que tenemos un problema de demanda y de oferta", ha apostillado.

Díaz Ayuso considera que hay que afrontar el problema "de raíz" ya que afecta "a todos los ministerios y a todas las administraciones y que no se puede abordar desde los anuncios" sino ayudando a que quienes crean la vivienda y "a todas las empresas que están enfrente de ello tengan ayuda, colaboración y que puedan prosperar junto a las administraciones".

PIDE ACABAR CON LA RIGIDEZ Y LA INCERTIDUMBRE

La presidenta ha asegurado que si los impuestos "se disparan" y solo hay "rigidez, inseguridad y incertidumbre" no se va a solucionar el problema de la vivienda porque se "espanta" a la inversión.

"Se desincentiva la construcción, se fomenta la ocupación, se criminaliza a los propietarios, que esta es la última, y por tanto crece todo lo demás. Así que nosotros lo que estamos viendo es que este resultado es nefasto y el problema no va a hacer más que crecer en el resto de España si no nos ponemos todos a una, desde la realidad, desde el rigor jurídico", ha reivindicado.

Considera Ayuso que es necesario en España el modelo de vivienda por el que apuesta la Comunidad de Madrid, que se basa en "medidas liberales que multipliquen la oferta". "Si no afrontamos esto entre todos, sin dogmas, sin sectarismo, y lo hacemos desde la realidad, evidentemente esto no se va a solucionar. La realidad es tozuda, las cifras y los hechos también lo son", ha expresado.