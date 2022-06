Ayuso critica que Yolanda Díaz "arremeta" contra el Banco de España": "A este Gobierno le sobran las instituciones"

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, "arremeta" contra el Banco de España, recordando "que a este Gobierno le sobran las instituciones".

"Vemos que no hay institución que no sufra el enviste de este Gobierno y cada vez que una hace su trabajo y le recuerda dónde están los límites, es atacada. Tardaban mucho, ya un año, en volver a arremeter contra el Banco de España, quien como la Comisión Europea, la AIReF, Funcas o el FMI, desmiente las previsiones del Gobierno", ha señalado la dirigente, en el VIII Foro Guadarrama. Además, ha censurado que lo hagan "de una manera como no ocurría desde la dictadura.

"Ya llevamos un año sin ver cómo arremetían contra el Banco de España cuando decían desde Podemos que había que llamar a correr a gorrazos al gobernador del Banco de España por impresentable. Hoy han vuelto a poner en tela de juicio al gobernador y esta importante institución", ha criticado la también presidenta del PP de Madrid.