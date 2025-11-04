Ayuso, tras críticas a la dimisión de Mazón: "Todo vale contra Feijóo y no van a parar hasta hacerse con Valencia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofrece declaraciones durante una visita a las obras de la Ciudad de la Justicia en el barrio madrileño de Valdebebas - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este martes que "todo valga" para poner en cuestión la labor del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, y ha asegurado que "no van a parar hasta hacerse con la Comunidad Valenciana", tras la dimisión de Carlos Mazón.

"Si dimite porque dimite, y si no dimite porque no dimite", ha criticado este martes la presidenta madrileña en declaraciones a los periodistas desde el Hospital Universitario Santa Cristina.

Considera que el objetivo que tiene el Gobierno y sus aliados es "seguir con su hoja de ruta, que son los países catalanes, que es lo que quedó truncado en las últimas elecciones".

Díaz Ayuso ha valorado que la posición de las víctimas es "la esperable, la comprensible y la lógica" pero ha cargado contra "la instrumentalización de la dana por parte de los que no arrimaron el hombro, ni antes, ni por supuesto después", algo que cree que "es deleznable".

"Y lo estamos viendo, y lo vamos a ver aún más en estos días y en estas semanas, no van a parar. Y esto es porque les interesa el poder, y nada más que el poder, y es a lo que están y no a la recuperación de Valencia".

Pese a ello, la líder del Gobierno madrileño ha trasladado su apoyo al pueblo valenciano y a sus compañeros del PP de la región que "encontrarán la fórmula más adecuada" para la reconstrucción tras la dana cuando se cumple un año de la tragedia.