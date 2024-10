Reitera que lo que le tiene que decir a Sánchez lo hará en la Conferencia de Presidentes "delante de todos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que es necesario "parar en seco" y poner freno al "deterioro institucional" que está sufriendo España. "Yo no quiero ser parte de esa foto de la normalidad, no puedo", ha manifestado.

En una entrevista en la 'Cadena Cope', recogida por Europa Press, después de anunciar este lunes que no acudirá a una reunión bilateral con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Ayuso ha reiterado que esas citas con los presidentes autonómicos no están sirviendo "de nada".

Según ha defendido, al no ir no está haciendo lo que a ella le "viene bien", sino lo que considera que es "conveniente", el "no seguir pasando por alto lo que está pasando en España, que es gravísimo".

"Todo lo que estamos viviendo en este tiempo es inasumible y hay una estrategia más que evidente para ir contra todo aquello que nos da sentido como nación, contra la Corona, contra las instituciones, contra nuestros símbolos, contra nuestra Constitución y, por supuesto, contra Madrid también", ha manifestado.

Lo que tiene que decir, según ha trasladado, lo dirá "delante de todos en la Conferencia de Presidentes" porque rechaza que, con estos encuentros, se esté "troceando" España en "miniestados" buscando "blanquear la situación y despreciar a los presidentes autonómicos".

En cuanto a lo que su decisión puede suponer para el PP, Ayuso ha reiterado que su opinión sobre estas reuniones "la conocen todos" y lo ha hablado "a puerta cerrada" en distintas ocasiones, como por ejemplo en el último Comité Ejecutivo Nacional.

"Expuse en mi última intervención durante 10 minutos mis razones por las que no se tenía que seguir tratando la situación que se está viviendo en España con normalidad, porque España no puede trabajar para Sánchez", ha enfatizado, para a continuación criticar que Bildu le dé al presidente "los votos a cambio de sacar presos", que se borre "a la carta" el Código Penal "sacando delincuentes" o que se reescriba "la Constitución".

Para Ayuso, esto es "un deterioro institucional nunca visto". "Y si la foto es que todos estamos de acuerdo y todo está bien, yo creo que nos estamos engañando", ha señalado, aunque a renglón seguido ha indicado que entiende que hay presidentes autonómicos que tienen una serie de problemas que abordar, citando concretamente el caso de Valencia, y que respeta que cada dirigente tome su decisión.