Ayuso defiende que PP se plante en migración ante PSOE y duda si busca "un cambio sociológico inmenso" sin "integración"

Remarca la importancia de la UE en esta gestión y acusa a Sánchez de no "tomar medidas" como sí ha hecho Meloni

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este domingo que el PP se haya plantado haya roto las conversaciones con el Gobierno de España para tratar la crisis migratoria, remarca la importancia de la Unión Europea en esta gestión y ha expresado su duda sobre si al Ejecutivo central le interesa "un cambio sociológico inmenso" sin que haya "integración".

"Hay veces que tengo la duda de si es lo que quiere. Porque tengo la sensación de que es abrir como un grifo, dar la espalda a la realidad y permitir que España entera vaya viendo como hay un cambio sociológico inmenso sin buscar una integración", ha planteado durante su intervención en la II Academia de Nuevas Generaciones de PP de Madrid.

Lo ha señalado un día después de que el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, haya comunicado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que se suspende la reunión que ambos iban a tener este lunes para tratar la crisis migratoria que afecta a Canarias, al acusar al Ejecutivo de "rechazar la ayuda" de la Unión Europea para afrontar esta situación.

Ayuso ha defendido que el PP "ahora se ha plantado" ante la reforma que negociaba con el PSOE porque la migración tiene un "camino imparable" que hay que "saber gestionarlo para que pueda ser asumible" y donde la UE tiene que tener un papel. "Si no se cuenta con la Unión Europea es engañarnos, esto es un problema que afecta a Europa entera", ha defendido.

PROTECCIÓN DE LAS FRONTERAS

Considera la mandataria que se debe tanto trabajar en los países de origen que viven un "abandono absoluto" como proteger las fronteras, algo que cree que no está llevando a cabo el Ejecutivo central. Ha afirmado que actualmente se vive un "descontrol absoluto" en las fronteras y en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Al hilo, ha criticado los campamentos instalados en localidades como Alcalá de Henares. "Tiene capacidad para 1.400, 1.600 personas, ya han pasado 6.000, personas que un buen día deciden que no quieren volver, se van, llega otra nueva, pero no sabes ni quiénes son, ni qué tienen, ni dónde están, ni cómo se encuentran... Bueno, eso es lo que no puede ser, el no hacer nada", ha denunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ella, en cambio, apuesta por la integración y por una estrategia vinculada al empleo y la formación con "un orden" para que la inmigración en España "siga siendo una oportunidad".

"Lo único que hace el gobierno es intentar salvar la cara abandonando a los inmigrantes, a su suerte, por toda España y eso claro que genera problemas de convivencia (...) Está haciendo que muchos pueblos de toda España y muchos municipios estén empezando a tener problemas de convivencia porque no había una integración previa con una estrategia clara. Y eso es lo que insisto que alimentan y permiten", ha censurado Isabel Díaz Ayuso, quien considera "inhumano" este enfoque y ha pedido que se tomen medidas "como ha hecho por ejemplo el Gobierno de (Giorgia) Meloni".