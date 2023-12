Ayuso y delegado del Gobierno no esconden la tensión entre administraciones en un acto de la Constitución sin ministros

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), entre el público de los actos conmemorativos del 45º aniversario de la Constitución Española, en la Real Casa de Correos, a 4 de diciembre de 2023, en Madrid (España).

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, han escenificado este lunes, en el acto de homenaje a la Constitución del Ejecutivo regional celebrado en la Real Casa de Correos (Sol), la tensión entre ambas administraciones en una cita a la que finalmente no ha acudido ningún ministro.

Al acto, al que no había sido invitado ni siquiera el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras la polémica por la no invitación de la presidenta a la inauguración del AVE entre Madrid y Asturias, sí han acudido los miembros de Gobierno regional, expresidentes de la Comunidad, alcaldes de la región y personalidades de la sociedad madrileña.

La primera en tomar la palabra has ido Elisa Lapastora, una joven de 18 años, quien ha representado a la generación que ha alcanzado este año el derecho al voto. Ha destacado la Constitución como "ley de leyes" elegida entre consenso de "todos los españoles" en un momento en el que "no había divisiones".

"Queremos rendir honor a la Princesa de Asturias, a quien admiramos, y que confiamos en su labor como futura reina. Ella nos representa, representa a nuestro país, nuestros valores e inquietudes. Y tenemos con ella la ilusión de ver crecer la España en libertad que queremos", ha asegurado sobre su generación.

Lapastora ha reivindicado la CE, la Corona y la bandera de España como patrimonio de "todos" y no de "unos" y ha afirmado que la Carta Magna no es "ni de izquierdas ni de derechas porque sirve para proteger a los que menos tienen de la misma forma que a los más poderosos". La joven ha parafraseado también al Rey Felipe VI en la solemne apertura de la Legislatura y ha reivindicado la necesidad de que se legue a las nuevas generaciones una "España sólida, unida y cohesionada" donde poder "desenvolver las ideas y proyectar las ilusiones".

"COOPERAR SIN VETOS", PIDE EL DELEGADO

Tras ella, ha subido al escenario el delegado del Gobierno, Francisco Martín, cuya participación estuvo días en duda por si también entraba en la exclusión a miembros del Ejecutivo, ha pedido a la presidenta "cooperar sin vetos ni puertas cerradas" porque, a su juicio, es lo que "se merecen y esperan" de las instituciones los ciudadanos.

"Defender la Constitución es no responder al insulto con más insulto; al ruido, con más ruido; y a la bronca con más bronca. Mucho mejor, verso a verso. Los madrileños y madrileñas están cansados de polémicas artificiales", ha añadido, después de aclarar que le habían facilitado "siete minutos" para intervenir y no los tres que se habían anunciado desde el Ejecutivo regional.

El delegado ha ofrecido a la presidenta su "firme voluntad de recuperar unas relaciones institucionales cordiales y colaborativas". "Trabajemos en ello desde hoy mismo y podremos verlo plasmado, ante esta misma audiencia. O, mejor dicho, de nuevo ante una audiencia que vuelva a ser mucho más amplia y diversa. Retomemos la organización conjunta de este importante acto institucional. Será una magnífica señal", ha apostillado.

Por otra parte, ha defendido el valor constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la justicia social en dar una solución de los residentes en la Cañada Real Galiana y a los personas discapacitadas con problemas, en una comunidad que ha definido como la que arrastra "la mayor desigualdad económica" de toda España.

MADRIGAL PIDE DEFENDER LA LIBERTAD Y LA CE

Tras Martín, ha tomado la palabra la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal, quien ha destacado que la Constitución "garantiza la democracia y legitima la democracia". Ha reivindicado el poder "integrador" del poder legislativo que admite "enmiendas, transacciones y pactos" que funciona "en consonancia con la ciudadanía participativa y con el flujo de la opinión pública".

Pero ha advertido que hoy la "confianza entre electores y elegidos" se debilita por las "incoherencias, la corrupción, el cruce de descalificaciones y la imposibilidad de los representantes para llegar a acuerdos en las cuestiones que más importan a la ciudadanía" o por no poder identificar lo que es el "interés general".

"Una excesiva o desmesurada presencia de la política en las instituciones de contrapeso y de control difumina las fronteras entre los poderes desde el Estado y amenaza el principio de su separación. Están comprometidos el Poder Legislativo cuando cede a la tentación de eludir los debates y se muestra como mera expresión de la voluntad del Ejecutivo", ha lanzado la jurista.

A renglón seguido, ha advertido de que en el pasado hay "ejemplos trágicos" en los que el poder mayoritario "legítimamente conformado cuando es irrespetuoso se convierte en tiranía" porque la "asunción y el sometimiento a la legalidad son la única legitimidad". También ha llamado a hacer una "defensa activa de la Constitución" y la libertad frente a la "disgregación de los instituciones democráticas de contrapeso y control, ante la amenaza de la separación de poderes o a una polarización que excluye al adversario".

AYUSO, FRENTE A MINORÍAS QUE ALIMENTAN "RESENTIMENTO"

Al tomar la palabra, al inicio de su discurso, Ayuso ha agradecido la intervención de los participantes y ha tenido unas palabras veladas para el delegado. Ha defendido el nuevo formato de la cita y ha deslizado que espera que en otras regiones como "País Vasco o Cataluña" también se celebren actos con presencia de representantes del Gobierno.

La presidenta madrileña ha hecho un discurso cerrado de defensa de la Constitución donde ha sostenido que esta debe ser el "dique de contención" frente a quienes quieren separar y ha alertado de las "minorías" que, "por conveniencia o ceguera", "alimentan el resentimiento y ponen en peligro" la España constitucional "de todos". "Unos pocos no pueden destruir lo que construimos entre tantos", ha proclamado.

En un encuentro en el que ha tenido recuerdo para, entre otros, el Rey, la Princesa Leonor y los asesinados por ETA y ha citado los retos superados, Ayuso ha sostenido que la Constitución resistió "un golpe de Estado" nada más nacer y en 2017 recibió "otro golpe" que fue frenado "con el artículo 155 y el Senado". "Ahora hay quienes quieren echarlo todo por tierra. Se están encontrando con la oposición de muchos españoles de bien", ha trasladado a continuación.

"La Comunidad de Madrid seguirá siendo la casa de todos los españoles. En el 45 cumpleaños de la Constitución debemos reforzar todo lo que nos hace iguales ante la ley y seguir en la línea que arranca con la Transición. No podemos retroceder", ha reivindicado.

El acto institucional ha concluido con la actuación del cantante Abraham Mateo, quien ha agradecido la oportunidad de estar en un acto "tan importante" como el de la Constitución. Ha cantado su tema 'Quiero Decirte' y versionado 'A puro dolor' de Son by four, 'Puedes contar conmigo' de La Oreja de Van Gogh y 'No dudaría' de Antonio Flores. Por último, ha sonado el himno de España con todos los asistentes en pie.