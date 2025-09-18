Ayuso destaca que se han archivado ya 92 denuncias relacionadas con la atención de mayores en residencias en Covid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 18 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La situación en la Franja de Gaza y sus ramificaciones en España --con el boicot a La Vuelta - Fernando Sánchez - Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este jueves que la Justicia ha archivado ya 92 denuncias relacionadas con la atención de mayores en las residencias durante la pandemia.

Se lo ha espetado en la sesión de control de la Asamblea a la portavoz del PSOE en la Cámara, Mar Espinar. Se refería la mandataria autonómica a la memoria de la Fiscalía publicada este miércoles. En la misma se refleja que a cierre de 2024 los juzgados habían archivado ya un total de 92 denuncias, mientras que si se suman las diligencias preprocesales ante la Fiscalía, que no han llegado a elevarse a un Juzgado "por no encontrarse ningún indicio de delito", son ya 143 denuncias archivadas.

En ello ha incidido también el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien ha acusado a la izquierda de promover "143 denuncias falsas" sobre las residencias de mayores durante el Covid-19 para "hacer política".

A su juicio, esto son denuncias "falsas promovidas por la izquierda y ultraizquierda", lo que demuestra que todas las personas mayores "fueron atendidas durante la pandemia con los medios disponibles".