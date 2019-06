Ayuso desvela que PP alcanzó un acuerdo con Cs para cederle la Presidencia de Asamblea a cambio de la de la Comunidad

Publicado 27/06/2019 14:50:34 CET

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha desvelado que llegaron a un acuerdo con Ciudadanos mediante el cual les cedían la Presidencia de la Asamblea de Madrid a cambio de ser ella investida presidenta autonómica.

Lo ha confirmado en declaraciones a los medios de comunicación, en los pasillos de la Cámara autonómica, para rechazar cualquier opción que no pase por que ella sea la candidata en un pleno de investidura. Precisamente hoy ABC informa de que Cs habría propuesto que Ignacio Aguado fuera dos años presidente y otros dos Ayuso.

Por otro lado, Ayuso ha sostenido que mantiene reuniones periódicas con Ciudadanos y ha celebrado haber retomado las negociaciones con Vox.

Respecto a este último partido, ha desgranado que han mantenido este jueves un encuentro "tranquilo y discreto" que ha discurrido "con normalidad", y en el que han visto el documento de medidas que los de Abascal presentaron a los medios de comunicación.

Han estado hablando sobre el texto y la 'popular' le ha dado sus puntos de vista, "en lo que está de acuerdo y en lo que no". "Le he trasladado mi disposición a ver de qué manera podemos consensuar un texto que les guste también a Ciudadanos y sigamos avanzando juntos", ha contado. Todavía no han puesto ninguna fecha para un nuevo encuentro.

A Ayuso le gustaría que hubiese una reunión a tres, pero "no parece" que vaya a suceder. Si no es posible, hará "lo que en otras ocasiones" hablar con uno y luego con el otro. En este punto, ha recordado que ella está tendiendo la mano a los dos lados porque cree que es "mucho más" lo que les une que lo que les separa.