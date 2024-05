Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid - JESUS HELLIN/STUDIO MEDIA 19

Asegura que "las democracias liberales no están preparadas para que desde dentro se cuele un personaje como Sánchez que lo carcoma todo"

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que no entrarán en "el juego de la polarización" pero "sin achantarse un pelo" porque "todo lo que está pasando" en España es "gravísimo" y ha aseverado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "el fango" que ha usado "esa estrategia durante años de la manera más dictatorial que existe".

Así lo ha subrayado en una entrevista en la 'Cadena COPE', recogida por Europa Press, tras el anuncio ayer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de seguir al frente del Ejecutivo central después de tomarse cinco días de reflexión. Según ha asegurado la dirigente madrileña, las democracias liberales "no están preparadas para que desde dentro, desde el sistema, se cuele un personaje como Sánchez y lo carcoma todo" de tal modo "que no haya un solo organismo al que acudir para pedir ayuda".

Frente al discurso de Sánchez, Ayuso ha destacado que lo que hay que hacer es "no ceder un pelo" y "no tener ni un poco de miedo", ya que considera que la estrategia de "mirar para otro lado" e intentando no creerse la situación" que se está viendo en España, es lo que nos ha llevado "hasta aquí".

"Comenzaron en el País Vasco, en Cataluña hace muchos años aplicando esa ley del silencio y no podemos permitir que esto llegue a España entera. Además de utilizar la Guerra Civil y los peores momentos de nuestra historia para seguir dividiéndonos en dos bandos, que es de lo que viven, y no van a parar de azuzar a unos contra otros porque su lado del muro cada vez es más pequeño, más extremista, están más aislados pero necesitan calentar y mover las pasiones de los suyos", ha censurado.

Así, ha subrayado que "España tiene una serie de problemas tremendos que cada vez van a ir a más, sobre todo problemas migratorios y de credibilidad", recalcando que el PP seguirá haciendo su trabajo que es "exigir responsabilidades y transparencia porque le guste o no esto es democracia".

"Y se queja Sánchez diciendo que la democracia está en peligro, seguro que con el resultado patético que obtuvo en las últimas elecciones, gobierna a golpes de decreto; toma decisiones en política exterior sin consultar al Parlamento y hace todo como le viene en gana, y todavía se queja. Le parece poco esa democracia, claro, porque no está hecha su medida, no soporta una sola queja, un contrapeso que nadie le ponga un solo límite", ha criticado.

A preguntas sobre la necesidad de regeneración señalada por Sánchez, Ayuso ha replicado que el Gobierno cuando se ha visto afectado por una presunta trama de corrupción que afecta directamente al que ha sido su secretario general de Organización, --en relación a Abalos-- y a un señor que tenía la llave máster para abrir todos los ministerios --en alusión a Koldo--, y que tenía "relaciones directas con la mujer del presidente", es cuando ha decidido "hacer fango".

Al respecto, ha recalcado que eso "no es nuevo" porque ella lleva "cinco años soportando todo tipo de campañas de descrédito" contra su familia, para "ver son sus padres, su hermano, su entorno y uno a uno lo han perseguido hasta la extenuación". "Daba igual que mi padre llevara diez años fallecido, que mi madre llevara una década jubilada, que sea una mujer viuda, que mi hermano sea un comercial que lleva toda la vida ganándose la vida de la misma manera en el mismo sector", ha reprochado.

"LO CARCOMA TODO DESDE DENTRO"

Tras ello, ha cargado de nuevo contra Sánchez por difamar "desde dentro y desde fuera de España a todo su entorno, a su pareja sentimental, vulnerando el derecho a la defensa del mismo". "¿Le han hecho esas inspecciones fiscales al hermano del presidente?, ¿le han abierto inspecciones fiscales a todos los de la trama?, ¿a gente que tiene millones de dinero en paraísos gente?, que ha estado manejando dinero público comprando de manera fraudulenta material sanitario en mal estado que probablemente ha puesto en peligro a ciudadanos y sanitarios", ha censurado.

"Todo ese fango sí que lo llevamos soportando otros muchos, no digamos la mujer del presidente Feijóo, y muchas otras personas del entorno del Partido Popular como ahora lo están haciendo contra la familia del juez, que lo único que ha hecho por ahora es abrir una causa para inspeccionar y ver qué está pasando en el caso de Begoña Gómez", ha agregado.

"Pero han hecho también con presentadores, lo están haciendo con periodistas, lo van a hacer con medios de comunicación, así que Sánchez es el fango y es Sánchez el que ha utilizado esa estrategia durante todos estos años de la manera más dictatorial que existe", ha señalado.

Para Ayuso, nunca en democracia "habíamos vivido algo semejante y, es más, los países democráticos normales, las democracias liberales no están preparadas para que desde dentro desde el sistema se cuele un personaje como Pedro Sánchez y desde dentro lo mine y lo carcoma todo" y "que no haya un solo organismo al que acudir para pedir ayuda".