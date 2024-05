Monasterio ve "mismos tics" que Sánchez en Ayuso y la presidenta no entiende "el papel de Vox" en la situación actual

Critica que Monasterio use todas sus intervenciones en la Asamblea para "atacar al Gobierno" regional y al PP



MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ve "los mismos tics" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la mandataria autonómica, Isabel Díaz Ayuso, quien ha respondido apuntando que no entiende "el papel de Vox" en la situación actual".

"No entiendo que pretende pleno a pleno, teniendo en cuenta la circunstancia que se está viviendo en España, el momento tan crítico que tenemos... Que tenga que utilizar todas y cada una de sus intervenciones siempre para volver a hablar de competencias que no son propias de la Comunidad de Madrid", ha lanzado Isabel Díaz Ayuso en la sesión de control a una pregunta de Monasterio.

La líder de Vox ha insistido en que Sánchez tras sus cinco días de reflexión ha buscado armarse una "coartada" para intervenir la democracia. Al hilo, ha criticado que Ayuso con "su mayoría absoluta y la oportunidad de defender las libertades", lo primero que ha hecho es "intervenir Radio Televisión Madrid, luego la Cámara de Cuentas, luego el Consejo de Transparencia y luego la propaganda".

Ayuso ha acusado a Monasterio de usar "el 80% de su tiempo o bien a la política nacional o a criticar al Partido Popular". "De verdad, allá ustedes, pero no os voy a decirles más. Estamos remando en un momento muy complicado, sin ayuda de nadie", ha recalcado la presidenta madrileña.

Ha insistido en que desde la Comunidad se está trabajando "ante un proyecto a la bolivariana que está siendo el sonrojo de la prensa internacional" y ha sacado pecho de que ella hace "ruedas de prensa con periodistas y con preguntas", recibe a los grupos de la oposición dos veces al año por "voluntad propia" y acude "prácticamente a todos los medios de comunicación".

"No utilizamos las ruedas de prensa del Consejo de Gobierno para ofender y para atacar con nombres y apellidos a los alcaldes de la Comunidad de Madrid, aunque sean de izquierdas ni a sus familiares. No estamos haciendo nada de eso, por el contrario, usted señora Monasterio es la primera, la primera que no respeta esta Cámara, que no respeta votar correctamente, que siempre que puede, ataca al gobierno y al presidente de la Asamblea", ha zanjado.