Ayuso, sobre diferencias PP-Cs: "No hay familia, no hay gobierno, que no tenga disparidad de criterios"

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido "que no hay familia, que no hay gobierno, que no tenga disparidad de criterios", al ser preguntada por las posibles diferencias en el Ejecutivo regional entre los consejeros del PP y los de Ciudadanos.

Esta semana el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, (Cs) criticó que, ante el repliegue de hospitales, los sanitarios no se estuviesen desplazando a las residencias. A ello respondió el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, acusándole de "desconocimiento".

En una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, Ayuso ha incidido en que cuando la crisis del coronavirus comenzó "las residencias estaban en manos de una parte del Gobierno" mientras que ahora están "todos juntos" trabajando, al poner a ello también a las consejerías de Justicia y Sanidad.

"En mí no van a escuchar ninguna declaración diferente en este sentido. Las personas nos pertenecen a todos, los enfermos nos pertenecen a todos, y los fallecidos también. Un gobierno estricto y riguroso tiene que mirar hacia adelante para unir lo que pueda aportar cada uno", ha subrayado.

Se trata, según ha expuesto la dirigente madrileña, de un virus que a todos "enseña cada día". Así, ha defendido que no solo ha habido una crisis de mayores o de residencias sino que se trata de una crisis "de todo en general", que ha tensionado el sistema y que ha provocado "pequeñas múltiples dificultades".

Ayuso ha subrayado que como presidenta su labor es "unir al equipo" y no entrar en nada más que en cómo seguir actuando para que la situación no se repita. También su trabajo es, tal y como ha dicho, mirar en líneas generales que ha fallado, aunque ha remarcado que lo que ha fallado ha sido el virus que "ha entrado como una bofetada en Madrid".