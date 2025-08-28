Ayuso entrega en persona el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid a Alfonso Ussía en Comillas (Santander) - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha desplazado este jueves hasta Comillas (Santander) para hacer entrega del Premio de Cultura 2025 de la Comunidad de Madrid, en la categoría de Literatura, al escritor y periodista madrileño Alfonso Ussía.

Así lo ha compartido el Gobierno regional en un comunicado, en el que ha señalado que la jefa del Ejecutivo autonómico ha sido la encargada de entregar en mano esta condecoración en la casa que Ussía posee en la comunidad cántabra, un acto donde ha destacado su "saber hacer, cultura y la fina ironía" por la que "hace siempre de la necesidad virtud".

La jefa del Ejecutivo autonómico se ha desplazado a la comunidad cántabra para dar a Ussía en persona esta condecoración, con la que el Gobierno regional distingue la creación y trayectoria de intelectuales y artistas.

"Con Alfonso hemos disfrutado de los mejores momentos radiofónicos, de las mejores columnas en distintos medios de comunicación, también de tantas obras", ha señalado Ayuso en su intervención.

Ussía es galardonado en reconocimiento al conjunto de una obra donde sobresale como defensor de los valores y principios de la libertad, según Ayuso, "con ese humor fino, intelectual, diferente, humano, cercano que le hace ser una persona tan querida".

"Es una persona que queremos y también que echamos de menos en Madrid y en las calles de Chamberí, por las que algunos que tenemos algunos años menos, le hemos visto corretear, estar con amigos, con su familia durante tantos años. Y era siempre una ilusión para todos nosotros verle por las calles de Madrid y saber que era parte de ese acervo cultural que nos representa a todos los españoles", ha expresado la presidenta madrileña.

El autor ha publicado más de 40 libros como 'Coplas, canciones y sonetos para antes de una guerra', 'Fustazos y caricias', 'Cosas que pasan', 'El temblor diario', 'Tratado de las buenas maneras' y la serie 'Memorias del marqués de Sotoancho', con títulos como 'La albariza de los juncos', 'El secuestro de mamá' y 'Lo que Dios ha unido que no lo separe mamá'.

ALFONSO USSÍA

Alfonso de Ussía Muñoz-Seca (Madrid, 1948) comenzó su carrera literaria escribiendo poesía satírica y pronto se convirtió en columnista en destacados periódicos y revistas, como 'ABC', 'Diario 16', 'La Razón', 'Época', la mítica 'El cocodrilo' y 'El Debate'.

También ha trabajado en programas de radio y televisión, para los que ha creado personajes humorísticos como Floro Recatado y el marqués de Sotoancho. Mezcla de cronista mordaz, humorista de estilo clásico y ensayista incisivo, toda su obra refleja su visión crítica de la sociedad.

Entre sus reconocimientos figuran los premios González Ruano y Mariano de Cavia de Periodismo, el Jaime de Foxá de Literatura, la Pluma de Plata del Club de la Escritura, la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo o la Medalla de Oro de Madrid.