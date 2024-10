Ayuso entrega a Trapiello el Premio de Periodismo Diario Madrid: "La democracia necesita de la prensa libre y valiente"

"Con el premio a Trapiello celebramos también el periodismo libre", ha apuntado MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entregado este lunes el XX Premio de Periodismo Diario Madrid al escritor Andrés Trapiello, destacando que "la democracia necesita de la prensa libre y valiente".

Dicho galardón se le ha concedido por parte de la Fundación Diario Madrid "por su vínculo a la historia del periodismo literario, por su profundo conocimiento de la tradición de las letras, por su amor a la escritura, a la historia de un país y una ciudad que siempre ha necesitado de los escritores y periodistas comprometidos con la libertad". Consideran que "su obra y su actitud civil lo hacen merecedor de un premio que reivindica el periodismo libre, valiente y sin sectarismos".

La entrega del premio ha tenido lugar durante un acto celebrado en la sede de la Fundación Diario Madrid, en la calle Larra de la capital, en el que han participado, además de la jefa del Ejecutivo madrileño, el presidente de la Fundación, Miguel Ángel Aguilar, y el director de La Brújula de Onda Cero, Rafa Latorre.

Aguilar ha defendido que "la prensa es libre cuando no depende del poder gubernamental ni de los poderes del dinero" y ha hecho hincapié en que el periodismo es "una de las profesiones más difíciles y peligrosas, pues no hay seguridad al servicio de la verdad".

Apunta a que, a quienes lo ejercen, son "depositarios de una misión de interés público que requiere valor, tenacidad y modestia", que ahonda en "la idea de que servicio se antepusiera a las consideraciones de lucro o de poder". "En esos compromisos perseveramos", ha asegurado.

Latorre ha dedicado unas palabras a Trapiello, de quien ha destacado que es "un escritor que ha convertido su vida en un imponente monumento literario". "Parte de su obra, su voz, es su voz literaria, es sencillamente su voz (...) Es uno de los últimos hombres en rendirle culto al objeto y uno de los últimos en tomarse en serio las palabras", ha subrayado.

Por su parte, Trapiello ha hecho hincapié en que no hay "ninguna imagen mejor" para el periodismo que quieren han hecho de la libertad su "modo de vida". "Artistas y escritores y, más expuestos aún si cabe, los periodistas no son trabajadores de profesión inestable, sino gentes que han de vérselas con la realidad más inestable de todas, que es la verdad. A la verdad sin libertad acaba sucediéndole lo mismo que aquel prodigioso Diario Madrid que trataba de contar la realidad tal como era y no como quería aquel Régimen que se contara", ha remarcado.

"CELEBRAMOS EL PERIODISMO LIBRE"

Para cerrar el acto, Ayuso ha incidido en que "Trapiello siempre ha tenido la democracia y la libertad presentes en su obra", ya que "sabe que la democracia agoniza cuando el poder manda a callar a sus periodistas". Considera que "la democracia necesita de la prensa libre y valiente".

Así, ha defendido que "con su trabajo y sus libros, este "demuestra a diario que es posible escribir en los periódicos y libros sin más objetivo ni pasión que la búsqueda de la verdad y la defensa de la inteligencia".

"Con el premio a Trapiello celebramos también el periodismo libre. Un periodismo literario, una de las peculiaridades y de las glorias del periodismo español desde hace 300 años. Lo celebramos ahora que el periodismo está en un momento complicado, porque la libertad y el Estado de Derecho también lo están, como lo están la convivencia y España misma como nación, algo que nos preocupa a todos", ha señalado la presidenta madrileña.

La dirigente madrileña ha criticado se intente "reescribir" la Historia, "la de la Transición, la de la unidad entre todos, a manos de partidos, que es lo único que buscaban dinamitarla". "Se ve como hay injerencias del Ejecutivo en el Poder Judicial intentando controlar y elegir a qué policías pueden investigar según qué casos. Se intenta gestionar desde lo público negocios privados, que afectan a la universidad, a la televisión, a tantas cosas", ha sostenido.

También ha apuntado a "cómo se ha quedado el papel de muchas mujeres indefensas, a las que tanto se quieren borrar", mientras "enfrentan a hombres y a mujeres, se practica la persecución sin garantías legales, mientras se han callado tantos casos de acoso, o se practica una doble moral dependiendo de quién es el agresor".

"Se impone todo, la injerencia sobre la vida normal es absoluta, sobre la empresa, sobre sus reglas, sobre sus horarios, con todo tipo de protocolos, mientras que las personas que levantan todos los días este país con tanto sacrificio, se ven sometidas a esa regulación absurda, en muchos casos, que luego no se aplican quienes lo imponen. Vemos cómo intentan, con el dinero de todos, con la alegría de todos, dividirnos por parcelas, por supuestas naciones", ha trasladado, al tiempo que ha censurado que se intente "atentar contra la autonomía de las comunidades".

Para la presidenta, todo esto deja en un "serio problema de desprestigio que afecta directamente a España". "No podemos vivir así, sometidos siempre a lo mismo, y por eso creo que los españoles nos tenemos que unir y, sobre todo, poner pie en pared con estas cuestiones", ha resaltado.