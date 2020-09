Ayuso espera no llegar a un confinamiento total y sostiene que Madrid "no está en esa circunstancia, ni mucho menos"

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este martes que espera que Madrid no tenga que volver a un confinamiento total y ha asegurado que por el momento la región "no está en esa circunstancia, ni mucho menos".

En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, la dirigente autonómica ha defendido que desde el Gobierno regional han previsto "todos los escenarios".

Ayuso ha explicado que cuando decretó el cierre de los colegios en marzo fue porque tenían que aumentar "la capacidad hospitalaria" y no iban a tener recursos si no para las UCIS, y si no se paraba la actividad se hubiera producido "un colapso absoluto de los recursos públicos" con un daño mayor del que se produjo.

La presidenta autonómica ha desgranado que están haciendo acopio de material para cualquier circunstancia y están preparados "para cualquier cosa" pero ha hecho hincapié en que el confinamiento absoluto es "la última opción".

"Somos un motor económico. Somos una comunidad que está al servicio de España y tenemos ciudadanos de todos los rincones aquí trabajando y viviendo, que por el peso de la economía, y de lo que representa la capital, necesita siempre seguir hacia adelante", ha manifestado.